永豐金證券攜手全台第一家機器人理財新創-阿爾發投顧，宣佈聯手推出定期定額投資全球ETF創新實驗計畫，領先業界結合「機器人理財、API資料共享、打破複委託投資碎股限制」三大金融創新，以最低門檻100美元就可以獲得定期定額全球ETF配置，搶下金融監理沙盒2021年頭香。

永豐金證券總經理江偉源表示，AI智能為證券業打開新的競爭與成長機會，從服務與交易的數位化，到升級邁入金融科技創新，這次成功推出複委託定期定額監理沙盒創新實驗，以API資料共享機制打造客戶跨公司一站式服務體驗，展現永豐金證券在金融科技創新的成果與實力，FinTech的創新運用將是未來開放金融的發展方向。

目前複委託只能以整股數單投資全球ETF，尚未開放金額單(碎股)下單，要做到全球配置的投資組合(4～6檔ETF)，並考量複委託的手續費成本，每次投資金額動輒新台幣100萬以上才划算，這種金額不是年輕人和一般上班族可以投資，定期定額投資全球ETF符合小資族真正的需求，不再讓投資海外市場看得到而吃不到。

永豐金證券數位金融處副總經理蘇威嘉指出，這項創新實驗突破複委託只能定期定股的限制，小額投資人可以定期定額投資全球ETF投資組合，參與實驗的投資人從阿爾發投顧取得機器人投資建議，透過API將交易指示串接到永豐金證券完成交易，阿爾發投顧機器人理財介面提供帳戶管理，包括查詢交易資訊、部位損益、帳戶餘額與配息金額。

另一大特色是阿爾發投顧透過國內最大民間憑證發行機構「TWCA臺灣網路認證」的「行動身份識別服務（Mobile ID）」進行實名身分驗證機制，透過手機輸入門號及身分證字號，就可以經由所屬電信業者確認門號持有人真實身分，完成實名身分識別認證，並搭配電子簽章完成線上開戶。

(中時 )