大陸五一黃金周，儘管景點人山人海，連帶外賣業績也是「強強滾」。大陸知名外送平台，「餓了麼」發佈的五一消費報告顯示，今年五一前三天外賣訂單量同比增長顯著，成為近5年來最高。

《北京青年報》報導，尤以酒店、景區等區域為代表，外賣需求翻倍增長，不少縣市景區、鄉村民宿人氣暴漲。同時，早餐、宵夜外賣需求環比節前均有明顯增長，小龍蝦等單品人氣回歸，這都從側面反映了假期消費的爆發式復蘇。

報導稱，今年五一假期期間，秦皇島、北海、龍岩、漳州和恩施等多地的酒店民宿外賣量增幅明顯。以阿那亞走紅的秦皇島酒店訂單環比增長超1倍，同比增長2倍；而以古村落知名的龍岩和漳州，酒店外賣需求環比節前也均漲了60％以上。

按全國景區外賣訂單量排名來看，報導稱，杭州、青島、蘇州等依舊是小長假的熱門旅遊城市。同時，淳安千島湖、東陽橫店、漳州東山島、上海崇明島等郊區景點人氣也相當高漲。

報導還說，從外賣地點的變化來看，五一期間，最愛去三、四線等郊區鄉村旅遊的遊客多來自周邊城市。以漳州為例，遊客多來自廈門、福州等省內城市；而在網紅景點阿那亞，來自北京、天津、哈爾濱的遊客遠超過了省會石家莊本地。對這屆小鎮青年來說，北京、長沙、上海、合肥和南京是這個五一他們偏好前往「躺吃」的旅行城市。

受外地遊客的偏好和出行臨時需求等影響，餓了麼資料顯示，今年五一期間，農家菜外賣增長11倍，母嬰用品、藥品、日用品等臨時外賣需求，和小龍蝦、螺螄粉等熱門宵夜訂單量也均增長2倍及以上。

以遊客為例，他們最愛在酒店點的外賣單品包含了咖啡、粥、生煎等早餐，和燒烤、螺螄粉、奶茶等宵夜。同時，感冒藥、健胃消食片、腸胃藥和OK繃等也是他們出門應急最常購買的藥品外賣。

(中時 )