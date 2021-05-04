英國《經濟學人》雜誌以台灣為封面，標題則是「地球上最危險的地方」，表示一旦發生戰爭，將成為大災難。國民黨前主席洪秀柱在臉書發表看法，當前台海的緊張，誰是始作俑者？關鍵就在民進黨重新執政後所做出的一系列動作；與其說台海的緊張情勢成為國際衝突熱點，倒不如說，台海之間真正的「不定時炸彈」只有一個：就是民進黨、就是蔡英文。

洪秀柱說，這幾天，大家都十分關注台灣被英國《經濟學人》雜誌稱作「地表最危險地區」一事。台海的和平與穩定被全世界高度關注，身處台灣的我們當然不希望兩岸兵戎相見；但我們更希望外界在關注、介入台海情勢的同時，更應充分理解兩岸事務的敏感及複雜性，以及1947年以來的歷史脈絡與發展。

她說，兩岸議題應遵循《中華民國憲法》路線及《國統綱領》原則，一直是她不變的主張。依照憲法，兩岸問題本來就不該演變成國與國之間的衝突；遺憾的是，民進黨政府否定九二共識，甚至帶風向將九二共識與一國兩制劃等號，片面破壞台海和平，更打破兩岸在國民黨過去八年執政以來，漸次累積的互信基礎，並藉製造兩岸的緊張與衝突獲取政治利益。現在台海成為衝突熱點，而蔡英文唯一做的，就是在臉書發了篇一副事不關己的文章。

洪秀柱指出，其實，國際上對兩岸問題的警訊並不少見；我們也在臉書和多次的發言中強調兩岸問題的嚴重性，無奈始終是狗吠火車。國民黨執政時，動輒被民進黨扣上「親中賣台」的帽子，但八年過去了，國民黨「賣」了台灣什麼？被民進黨稱作「糖衣毒藥」的ECFA不但還在持續中，陸委會甚至表示「不希望陸方因政治因素中止」，而兩岸簽訂的23項協議也依舊存在，反倒是號稱要「捍衛台灣主權」的民進黨，執政後連以＂Chinese Taipei＂參加國際組織都沒辦法達成，到底「捍衛」了什麼「主權」？

她指出，當前台海的緊張，到底誰是始作俑者？關鍵就在民進黨重新執政之後所做出的一系列動作。包括蔡英文初訪邦交國，就自稱＂President of Taiwan （ROC）＂，民進黨政府更屢次在公開的文件中將「中國」與「台灣」並列，企圖取代憲法中的「大陸地區」與「自由地區」，把「台灣」當成「中國」的對立面，這樣的語境徹底違背了《中華民國憲法》的精神與內涵；再加上過去四年，美國前總統川普刻意操弄仇中、把台灣推到風口浪尖上，台海情勢不惡化也難。

洪秀柱說，不僅如此，日前民進黨憲改小組召集人姚嘉文公開宣示「台灣共和國」的制憲主張；蔡英文也出席「台灣國家正常化」的國是會議；連賴清德也高喊「台灣是主權獨立國家、與中國互不隸屬」，這些言行破壞了《中華民國憲法》所規範的領土主權架構，無異於公開宣示「台獨工程是現在進行式」，兩岸能不緊張？中共連戰爭前用的術語「勿謂言之不預」都搬出來警告民進黨，英國《經濟學人》雜誌還以封面圖片警告台海是「地表最危險地區」，真值得我們警覺了！

她強調，把台海問題衍生成中共對國際秩序的挑戰，是民進黨這些年的一貫伎倆。事實上，民進黨政府總是用偷雞摸狗的手段意圖抽換概念、欺騙無知的群眾，卻不願坦承是自己一再公然違憲的行為，讓台灣逐步脫離《中華民國憲法》的一中架構，才是兩岸陷入劍拔弩張、兵凶戰危的真正關鍵。

洪秀柱強調，與其說台海的緊張情勢成為國際衝突熱點，倒不如說，台海之間真正的「不定時炸彈」只有一個：就是民進黨、就是蔡英文！

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(中時 )