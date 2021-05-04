為了感謝蔡佳麟的義行，十方啟能中心中午還特別辦桌和本土一哥一起用餐，飯後，蔡佳麟還引吭高歌，展現本土一哥的歌唱實力。（馮惠宜攝）

台語歌星蔡佳麟熱心公益，7月24日在詠丞建設贊助下將於中興大學蕙蓀堂舉行「愛麟幸福」公益演唱會，雖然距離開唱時間長達2個多月，門票也還在年代系統進行預售，蔡佳麟4日提前捐出演唱會150萬盈餘，照顧中部弱勢團體，要用歌聲唱出大家心中暖暖的愛。

歌唱選秀節目出道，原本從事吊車司機工作的蔡佳麟，不只有副天生好歌喉，也有副好心腸。他知道受到疫情影響，慈善團體募款不易，加上太魯閣交通意外事件，國人踴躍捐款也導致善款受到排擠，公益團體無不苦哈哈，出身貧苦的他決定個人第一場大型演唱會，為公益而唱。

由詠丞建設贊助的「愛麟幸福」公益演唱會，預定7月24日晚上，在中興大學蕙蓀堂舉行。雖然距離開唱時間長達2個多月，門票也還在年代系統進行預售，蔡佳麟已迫不及待，提前帶著150萬元大禮，一口氣走訪台中育嬰院、霧峰瑪利亞和十方啟能教養院3個公益團體。

對於蔡佳麟義行，弱勢團體如同久旱逢甘霖一般，無不喜出望外。為了感謝蔡佳麟的義行，十方啟能中心除了安排院生的歌舞表演歡迎，中午還特別辦桌和本土一哥一起用餐，飯後，蔡佳麟還引吭高歌，展現本土一哥的歌唱實力。

值得一提的是，蔡佳麟參觀十方啟能中心環境時，得知院舍後方邊坡擋土牆，有陷落掏空情況，一旦遭遇豪雨沖刷，隨時有坍塌危險，特別叮嚀教養院立即改善。

十方啟能中心主任游月菊表示，受到邊坡擋土牆損害影響，後方的登山步道已先行封閉，將等善心人士捐款，經費寬裕後，再進行相關的改善工程。

(中時 )