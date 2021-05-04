模特兒出身的港星樂宜，擁有甜美顏值和C級美胸，讓樂宜晉升新一代宅男女神，而擁有「IG女神」稱號的樂宜，近日則在IG曬出咖啡廳的打卡照，身穿白色低胸小背心的樂宜，右胸卻驚現黑影，疑似走光，對此，樂宜也在文中直呼：「我要先澄清一下是陰影」。

照片中，28歲樂宜身穿白色低胸小背心、牛仔吊帶褲，樂宜放下一頭長髮，大方解放胸前C級事業線，她也發文寫下穿搭想法：「又想穿得型格（有個性），但又想帶點溫柔 結果就變成這樣～」，不過樂宜右胸處卻驚現黑影，不免遭外界質疑是否走光，對此，樂宜也在文中標記：「#為免留言說我好像走光 #我要先澄清一下是陰影 #不要ff」。

樂宜右胸驚現黑影，疑似走光，對此，樂宜也在文中直呼：「我要先澄清一下是陰影」。（圖／取材自樂宜Instagram）

不過在同一場景中，樂宜則換上黑色低胸小背心和黑色熱褲，她還噴母愛的抱著愛貓合照，一系列美照也獲得網友留言狂讚：「好美」、「很迷人」、「姊姊好可愛」。

身材火辣的樂宜（本名廖樂宜）除了是模特兒之外，她還是一位DJ、藝名為「洛兒」，她與搭檔初兒在夜店表演闖出名號，不過她因為和與DJ搭檔拆夥單飛，因此從洛兒改回本名樂宜，而樂宜2018年參加無線電視綜藝節目《美女廚房》，成為其中一位美女學徒而走紅，她也曾演出電視劇《守護神之保險調查》，樂宜因人美身材好，吸引許多粉絲喜愛，也因此被港媒封為新一代宅男女神。

(中時新聞網)