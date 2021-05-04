台股今日開高27.21點後，盤中電金傳空方賣壓蜂擁而出，今日第一小時成交量創單一小時的歷史新高，引爆多殺多、系統停損賣壓齊發，指數一度曾狂跌574.74點，探至16674.61點，鋼鐵、航運族群洗盤震盪，午盤資金有稍稍回流電子的跡象出現，晶圓雙雄強拉尾盤，台股漸漸由谷底攀升跌勢收斂，終場加權股價指數收在16933.78點，下跌288.57點，跌破月線支撐，中斷了連續12天的萬七行情，成交量則是爆出6642億元的歷史天量，櫃買指數收在202.45點，下跌6.41點，成交量為1002.68億元。

國泰國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今日多殺多呈現價跌量增的情形，連3日黑K，下影線長，日KD指標高檔交叉向下，電子股有些低接的買盤出現，留意明日電子股的成交量是否增加，重新成為盤面的主流。台股自去年11月以來都未曾跌破季線，明日觀盤重點，在於今日低點是否有被跌破。

盤面上，大立光(3008)守穩3千關奪回寶座，矽力-KY(6415)成一日股王；台積電(2330)擔任撐盤要角，今日收在591元，上漲0.51%；聯電(2303)午盤左右股價越走越高，收在54.6元，上漲3.02%；航運股成為空頭箭靶，上市指數重挫逾8%，上櫃指數則是跌幅在4%以上，共有四維航(5608)、裕民(2606)、萬海(2615)等11檔個股收在跌停板；鋼鐵股多頭兵敗如山倒，千興(2025)、官田鋼(2017)、燁興(2007)等9檔個股收跌停。

台灣本土疫情憂慮，引發股市賣壓伺機出籠，五一連假後，台股連續修正兩天，量能也十分的大，由籌碼面觀察，外資昨日在現貨市場賣超、期貨市場加碼空單，目前淨空單口收約3.6萬口屬於偏空調整。台股短線空方壓力不小，修正在所難免，在未正式止跌訊號出現前，須嚴控水位，止跌後再進場布局為宜。

(時報資訊)