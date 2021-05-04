市值第二大的加密貨幣以太幣（Ether）延續近來的強勁升勢，周二一度站上3,456.57美元，再度改寫歷史高點，今年以來價格已飆漲約360%。

根據CoinDesk報價，以太幣目前漲幅收斂，報3381.94美元，約上漲9.63%。

前一日，以太幣才剛站上3,200美元大關，創下歷史高點。

隨著比特幣價格不斷推升歷史高點，過去一年來加密貨幣的吸引力急速升高。大型機構對投資加密貨幣越來越感興趣，以及特斯拉等知名企業加入投資行列，都是數位貨幣迅速崛起的主要因素。

在地緣政治緊張升高或金融市場陷入動盪時，比特幣被稱為「數位黃金」、保值品或抗通膨工具。

但以太坊（Ethereum）不同，比較像是開發者可以建構應用程式的一種平台。以太坊是該網路或基礎區塊鏈技術的名稱，而以太幣則是用於支援該平台的數位貨幣。

市場看好以太坊區塊鏈技術升級將大幅提升其運算效率，並催生更多的去中心化金融服務，以太幣近來漲勢凌厲，更有分析報告指出，以太幣價格可望在今年底前漲破1萬美元大關。

(時報資訊)