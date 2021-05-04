高速傳輸晶片威鋒電子(6756)今(4)日舉辦上市來首度法人說明會，威鋒首季每股賺2.74元，獲利、每股純益均創歷史新高水準，主要是今年開始已經向客戶進行漲價，也成功拉升毛利率表現，首季相對去年第四季呈現「三率三升」。

財務長陳鴻文表示，威鋒營收的YOY到今年元月為止，已經逾20個月是正成長，2月主要是因為農曆年工作天減少才出現下滑，但今年1~3月相較去年同期依舊有顯著的成長，現階段產業狀況持續維持在高檔狀況。

威鋒首季財報亮眼，第一季營業收入為7.25億元，季成長33%、年成長69%，單季稅後純益1.84億元，季增加121%、年增加150%，每股獲利2.74元，包括獲利、每股純益均創歷史新高水準，單季毛利率達51.4%、相較去年第四季大幅成長4.2個百分點，單季營業利益率為29.1%、季成長9個百分點，稅後淨利率為25.5%、季成長10.2%，首季相對去年第四季呈現「三率三升」。營收比重來說，威鋒第一季USB相關控制晶片營收占比99.16%、技術服務與授權占比0.84%。

陳鴻文表示，威鋒第一季毛利率相較去年第四季明顯成長，主要是因為了反映成本，威鋒自去年第四季開始就已經開始和客戶協商溝通，自今年1月1日起就針對客戶進行漲價所致。

(時報資訊)