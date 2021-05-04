因應觸控顯示器成長所帶動的觸控筆需求，ViewSonic關係企業立邁科技（EMRight），研發高階電磁筆、及主動電容筆技術，產品廣泛應用於醫療、銀行、電信等產業，成為全球數位簽名觸控筆方案的領導品牌。近日立邁科技再傳捷報，取得Google Chromebook 的Approved Vendor List（AVL）認証，成功打入Chromebook供應鏈，正式進軍教育市場，奠定新的里程碑。

立邁科技業務副總賴錠正表示，EMRight致力於發展先進觸控筆技術，連結國際產業生態系，為不同市場提供客製化的解決方案，並相容於各種作業系統例如Mac OS、Chrome OS，以擴大觸控筆應用。這次成功打入Chromebook供應鏈，再度證明EMRight的解決方案獲得業界肯定，我們亦期許藉此為教育市場帶來更友好的學習經驗。

為融入國際大廠建立的觸控筆方案產業生態系，EMRight積極攜手夥伴共同研發產品、推廣多元應用。於2017年開發符合微軟Microsoft Pen Protocol(MPP)協議的主動式電容筆，取得微軟Windows HLK認証進入其觸控筆生態系。2020年成為由英特爾與Google領軍的「通用觸控筆聯盟」（Universal Stylus Initiative；USI）廠商。 EMRight觸控筆方案包括無源式電磁筆、電磁模組、主動式電容筆，可滿足業界最高標準所需的書寫精準度與流暢度，包括高達8192階(Level)壓感的超高精細度、報點率(report rate)每秒高達266PPS(Point per second）、與誤差值達到0.1mm的精準度。此外，只需輕微觸碰就可感應的主動式電容筆技術，可支持防手觸與傾斜角書寫，提供良好的筆記功能。 EMRight的電磁筆與主動電容筆產品線適用於繪圖板與繪圖螢幕、數位紙繪本、墨水屏/電子紙以及商用/Google教育平板電腦使用，具有抗干擾、抗菌、防水、防塵特性。

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