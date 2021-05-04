達梭系統和建築營造領域企業法國布依格建築集團（Bouygues Construction）宣佈延續雙方策略合作夥伴關係。雙方合作關係將再延續三年，將加速研發以雲端和行動端（mobile-enabled）為基礎的系統化、模組化方法，以改變產業複雜且分散化（fragmented）的生態系統，並應對永續發展的挑戰。

兩家企業將著重以達梭系統3DEXPERIENCE平台為基礎的全生命週期進行專案協作，並完成創造產品線模型，進而簡化開發商、建築師、外包商、供應商、客戶和營運公司間的互動。同時，3DEXPERIENCE平台亦為施工現場工作人員提供協作和創新能力，完善了整個專案的生態系統。

建構建築虛擬雙生有助於實現專案管理的產業化，從設計到營運提供全方位流程管理。在價值鏈前端，根據建築物的使用需求來實現最佳化設計，將得以實踐。然後針對建造流程進行工業化，儘早對專案的各個階段進行預演，並盡可能詳盡策劃現場的施工細節。同時，亦將更好地實現節能減碳以及廢棄物追蹤和管理 。

為了實現這些目標，達梭系統3DEXPERIENCE平台針對建築業，提供三個特定的產業解決方案，包含「一體化建築環境（Integrated Built Environment）」、「未來智慧城市（Inclusive Urban Future）」和「設計預制一體化（Building Design for Fabrication）」。

布依格建築集團董事長暨執行長Philippe Bonnave表示，每個專案都是獨一無二的，有其各自的特定需求。我們面臨的挑戰在於需要滿足越趨複雜的使用需求。透過與達梭系統建立合作夥伴關係，我們正在運用新穎方法，來拓展我們為客戶創造價值的方式，並且有望強化建築產業應對環境挑戰的能力。唯有讓所有專案利益相關人參與創造虛擬雙生的過程，才能實現該變革。此高水準協作需要統一的數位平台，將整個生態系統整合在一起。

達梭系統董事會副主席暨執行長Bernard Charles表示，生態系統與專案的規模及複雜性不斷增加。我們堅信一場建築業的「文藝復興」必將來臨，這將使建築產業成本更低且更具永續性。這種全新高度整合將賦予施工現場工作人員全新協作創新能力，減少浪費並延長建築的生命週期。我們與布依格建築集團在當前專案取得成功，需要再加速並擴大合作範圍，以涵蓋更多類型的建築專案。3DEXPERIENCE平台將可為建築產業提供新一代以雲端和行動端為基礎的虛擬雙生體驗，其將大力推動建築產業朝著更精簡、更順暢、更加永續的方向轉型。

(工商 )