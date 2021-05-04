擁有毒品等多項前科，服刑多年好不容易重獲自由的台南李姓男子，洗心革面後成了教會傳道員。109年2月14日，李男赴中部地區某教會服務，竟藉著鼻子術後血流不止之際，性侵好意前來照顧的女教友得逞，造成對方身心嚴重創傷，經台南高分院調查，女教友至今心有餘悸，每每回想起被指侵、逼迫口交的過程就會作嘔，並疾呼「我那時想直接咬斷他的生殖器沖到馬桶裡頭去」，怒罵李男是人渣、跟蹤狂。

判決書內容指出，因毒品、贓物、偽造有價證券等罪入獄，前科累累的李男，出獄後受宗教感召，不僅就讀神學院，還成為教會傳道人員，怎知109年2月14日，李男趁鼻子術後血流不止，對一名前來照顧的女教友手指性侵、逼迫口交得逞，事後還強辯雙方是合意發生性行為，「當時我開刀沒辦法講話，我也沒有問她，但我有用手指插入很多次，還脫下她的外套、內衣，她都沒有反抗，我認為她有意思，所以接下來才脫她褲子。」

對此女教友嚴正駁斥，當下她見李男鼻翼不停滲血，才以雙手貼上繃帶止血，孰料李男迅速以手伸入其下體，「他很用力到底部，我痛到都快站不住，接著還強迫我用嘴巴…」此舉讓患有貝歇氏症黏膜疾病及子宮肌瘤的女教友，瞬間因痙攣痛到無法站立，難以脫逃，因此女教友直言「但我的確想過，狠狠一口咬斷他的生殖器沖到馬桶裡頭去，這是百分之百的自我防衛；我要罵一句人渣，我搞不懂，我對他沒有任何意思，他為何從頭到尾要講合意？」

針對本案，台南高分院合議庭最後認定，傳道人員李男罔顧教義，對女教友性侵得逞，不僅造成對方身心極大痛苦，還導致她否定信仰、後悔行善助人，加上李男犯後矢口否認，未獲被害女子諒解，又有前科紀錄，審酌一切情況，依強制性交罪量處其有期徒刑5年4月，全案可上訴。

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(中時新聞網)