微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）昨（3）日宣布離婚，梅琳達3日向法院訴請離婚的法庭文件也曝光，文件指出兩人已經分居，婚姻已經「破裂到無法挽回」的地步，而且兩人也沒有簽署婚前協議，不過梅琳達並未要求贍養費。

比爾蓋茲與妻子梅琳達3日宣布離婚。

比爾蓋茲與妻子梅琳達昨日在推特宣布離婚，結束27年婚姻關係，聲明並未說明離婚原因，只提到兩人已經「無法在接下來的階段一起成長」，不過外媒取得的法庭文件或許能看出些許端倪。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，梅琳達3日向華盛頓州金恩郡（King County）高等法院遞交離婚訴狀，文件透露兩人已經「分居」，「婚姻已經破裂到無法挽回」的地步，並且要求法院解除兩人的婚姻關係，在分居協議期結束後裁決婚姻關係終止。

兩人似乎沒有簽署婚前協議，在有關夫妻是否簽署婚前協議、分居協議、共同財產協議等文件欄位上，梅琳達只回覆有簽署分居協議，並且希望法院強制執行這份分居協議，尤其有關不動產及個人資產方面，文件要求法院按照分居協議內容進行分配。

值得注意的是，有關配偶贍養費及其他支出，梅琳達明確表示不需要贍養費，僅要求法院於2022年4月進行離婚庭審。

梅琳達及比爾蓋茲、以及他們的委任律師都在離婚訴狀上簽名。

據「富比士」（Forbes）報導，截至4日，64歲的比爾蓋茲身價約達1,305億美元（約新台幣3兆6,442億元），是全球第4大富豪。《每日郵報》指出，他與梅琳達旗下共有橫跨5州的房產、一架私人飛機、私人收藏、以及多部豪華汽車。

(中時新聞網)