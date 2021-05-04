基隆市暖暖區金華街下午2點多有一處閒置空屋驚傳火警。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市暖暖區金華街下午2點多有一處閒置空屋驚傳火警，火勢猛烈，不斷竄出濃煙，基隆市消防局接獲通報後，立即趕往現場，所幸無人員受困，20分鐘順利控制火勢。

據了解，疑似有民眾進入，使用氧氣乙炔切割拆除鐵皮屋頂，原本僅冒出黑煙，但疑似操作不慎引發火勢，附近民眾發現立即報警，消防局立即派遣3個分隊、12車前往救援，抵達現場未發現人員受困，並於20分鐘控制火勢，至於詳細起火原因仍待調查釐清。

(中時 )