基隆暖暖空屋竟竄出火光濃煙 疑民眾切割鐵皮起火 15:152021/05/04 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市暖暖區金華街下午2點多有一處閒置空屋驚傳火警。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市暖暖區金華街下午2點多有一處閒置空屋驚傳火警。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） 基隆市暖暖區金華街下午2點多有一處閒置空屋驚傳火警，火勢猛烈，不斷竄出濃煙，基隆市消防局接獲通報後，立即趕往現場，所幸無人員受困，20分鐘順利控制火勢。 據了解，疑似有民眾進入，使用氧氣乙炔切割拆除鐵皮屋頂，原本僅冒出黑煙，但疑似操作不慎引發火勢，附近民眾發現立即報警，消防局立即派遣3個分隊、12車前往救援，抵達現場未發現人員受困，並於20分鐘控制火勢，至於詳細起火原因仍待調查釐清。 電池自燃引虛驚 電動自行車公司竄濃煙急疏散 桃園6萬戶大停電 白鼻心害的 (中時 ) #火勢 #暖暖區 #竄出 #民眾 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北市長轟陳時中疏失 柯文哲列舉4大防疫缺失 侯友宜批造成民眾恐慌 04:102021/05/04 焦點要聞 醉男不勝酒力 追撞停等紅燈貨車濺血 14:542021/05/04 社會 台語歌手蔡佳麟好有愛 演唱會盈餘全捐了 15:302021/05/04 寶島 強盜犯謊稱刑警辦案 不熟悉車輛操作遭制伏 11:512021/05/04 社會 水情吃緊 新北4大戲水公園喊卡 04:102021/05/04 地方新聞 媽祖聖誕設集氣屋 阿蓮天聖宮為太魯閣號罹難者祈福 12:292021/05/04 寶島 綠空鐵道4億打造 擋圍籬冷清清 04:102021/05/04 地方新聞 蔡英文：台灣不只是國際資安防熱區更是第一線練兵場 14:152021/05/04 政治 金管會啟動銀髮財管調查 被視為理財商品風險等級重分類的暖身動作 04:102021/05/04 財經要聞 輕盈透亮零負擔！3個肥皂泡泡般的空氣感居所 14:062021/05/04 居家生活 新北三峽鳶山岩遭刻字 私有地罰不了 04:102021/05/04 焦點要聞 社會熱門新聞 雲林國中妹慘死家中懸案19年 被託夢男大生現身：人名都說了 - 社會 可活吞1000隻小強 地表最強「滅蟑暴龍」是牠 - 社會 【小強之亂】負責把風拍攝蟑螂雨 17歲少女躲泰山摩鐵落網 - 社會 【小強之亂】潑蟑5嫌起底 皆為北投幫派成員 警方全面追緝 - 社會 台東遊艇翻覆2人送醫無大礙 女伴開高叉長裙太吸睛秒歪樓 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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