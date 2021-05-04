在華東政法大學也有一位這樣的老師，他依靠著不懈的奮鬥，堅韌的毅力，從窮苦的小山村出走，由一名挖煤工人一路逆襲成為一名法學教授。這位老師名叫宋遠升，山東人。接受紫牛新聞記者採訪時，他說，年少時挖煤，讓我嘗到了生活的苦，之後我開始瘋狂地學習，埋頭汲取知識，走到現在，我最大的感受就是，唯有堅持，才能保持向上的希望。

大陸紫牛新聞報導，宋遠升的老家在山東臨沂蒼山縣（今蘭陵縣）下村鄉孟淵村，它坐落在一個山坡上，石頭很多，村裡人只能種紅薯來吃。當年，“饑餓”是全家每天最犯愁的事情。

16歲時，宋遠升來到南京泉水採石場打工。需要搬走的石頭又重又鋒利，宋遠升的身上常常被石頭割破，因為沒錢，他也不願去醫院醫治，因此傷口長時間不結痂，直到不再從事這份工作幾個月後，這些傷口才癒合好。

宋遠升說，之後，他去到吉林蛟河的一家煤礦，當時他和同村兩位工友一起住在煤井附近的一家農家小院裡，他們三人輪換上白班夜班，還會輪流做飯給對方吃，閒暇時也會出村看看東北的秋景。雖然井下的工作異常危險，但在這裡，工資和生活條件都有了一定的提高，日子本來倒還過得去，但宋遠升親眼目睹了一場意外悲劇後，決定要放棄這種生活。

四個月後，宋遠升參加了中考，之後他如願考入了縣裡唯一的重點高中，能進入高中上學我興奮極了，更加珍惜這來之不易的機會。所以高中的時候我比以前更努力，幾乎全身心都撲在了課業上。我幾乎從來不出去玩，一有空就回教室做題，累的時候就換一門科目接著學習。

歷經三年寒窗苦讀，他取得了令人豔羨的高考成績—縣文科狀元，之後他順利進入西北政法學院（現西北政法大學）。

2003年，宋遠升考取華東政法大學研究生，第二年前往比利時獲根特大學留學，其間還完成了自己的第一本專著。2006年他又進入復旦大學攻讀法學博士，2010年博士畢業後，他成功入職華東政法大學，正式成為一名法學講師。其間出版法學專著18本、法學論文110餘篇，作品字數超過500萬字。憑藉過硬的學術成績，在入校七年後便被評上教授。

(中時 )