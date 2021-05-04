印度疫情持續嚴峻，也影響全球疫苗供給，原本台灣預期來自COVAX平台下一批的AZ疫苗，6月15日前一定到貨，現在因為印度疫情衝擊全球疫苗供給，外界關注是否影響到貨時程？衛福部長陳時中4日語帶保留地說，「COVAX疫苗的變數很多，也充滿很多國際壓力及角力」。

至於指揮中心日前證實來自美國的莫德納疫苗將於5月到貨，陳時中說，莫德納疫苗的到貨變數「相對少」，而國產疫苗進度上，高端、聯亞尚未解盲，高端第二劑已經施打完，聯亞再兩周也可施打完第二劑，目前看也未出現嚴重不良反應，不過還是要看解盲結果，對國產疫苗可以說「可期待性很高」。

陳時中重申，仍希望達到國人群體免疫，這需要民眾都願意施打疫苗。因為打疫苗絕對是利大於弊，當施打人數占比在2成以下時，是高危險的時候，因為群體效力還沒達到，且又可能面臨民眾對防疫開始放鬆；當施打達到四成人口時，效果就會顯現，對疫情控制有顯著效果；當達到六成人口時，疫情就可穩住。

(工商 )