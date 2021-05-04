「旭集」高級海鮮匯集的母親節外帶套餐。（饗賓餐旅提供）

「饗食天堂」獲媒體評比母親節蛋糕起司類第1名的「濃情粉雪」。（饗賓餐旅提供）

「饗食天堂」京站店推出獨賣的「東方貴妃」蛋糕卷。（饗賓餐旅提供）

素食者也能選購「果然匯」的母親節外帶大餐。（饗賓餐旅提供）

母親節於本周日即將到來，在近期國內疫情趨向緊繃之下，許多民眾更青睞在家請媽咪吃大餐來避免群聚，連帶使母親節外帶餐賣得更熱烈。饗賓餐旅旗下7大餐飲品牌紛紛在母親節檔期推出各具特色的限量預購母親節外帶套餐，有中、西、日、泰式及蔬食類都有得選，饗賓餐旅表示，近日有感銷售明顯成長，如其中「開飯川食堂」的母親節外帶餐自5／1至今就瞬間增加5成，預購時間也因此延長至5／6。

去年人氣Buffet餐廳「饗饗」及「饗食天堂」首度開賣母親節套餐，一開訂旋即熱銷售罄，今年饗賓加碼由旗下7大品牌同時推出不同風格特色的母親節外帶套餐，每套菜色澎湃，規格堪稱可比年菜等級，用豐富選項來滿足媽媽的心和胃。像是高級日式百匯餐廳「旭集」有高級海鮮包含帝王蟹、干貝為亮點，頂級異國料理百匯「饗饗」也端出匯集龍蝦鮑魚、極選壽司盛合的大餐，「饗食天堂」有霸王櫻桃鴨和姿香香魚等海陸美味。

「饗泰多」則有人氣美味如冠軍月亮蝦餅、帕能咖哩燉松阪和黃咖哩軟殼蟹等引人食慾的料理，「開飯川食堂」端出明星菜流口水雞、乾燒蝦及醬爆寶鮑等多道下飯菜色，台菜餐廳「真珠」有鮑魚醉蝦以及香酥紅糟肉米糕等家味十足的美味佳餚，素食饕客也能選購以猴頭菇為首的「果然匯」全素套餐。

精緻美味的蛋糕也是母親節送媽咪的應景禮品，連鎖Buffet餐廳「饗食天堂」今年首度參加媒體評比母親節蛋糕比賽即獲雙料肯定的好成績，「濃情粉雪」勇奪起士類第1名、「莓好馨意」獲塔類第3名，為慶祝首戰即獲佳績，也趁勝追擊加碼推出饗食天堂京站店獨賣「東方貴妃」蛋糕卷；除了「東方貴妃」，2款得獎蛋糕皆可在饗賓7大品牌官網或粉絲團的線上訂購平台頁面選購。

7大品牌的7種母親節外帶套餐限量推出，5／6前可至7大品牌官網點選連結至導購頁面訂購；其中若訂購饗食天堂、饗饗、旭集3大品牌，能以優惠價加購1個母親節蛋糕。蛋糕及母親節套餐取貨日期限5／7、5／8、5／9其中1天，取餐時段為11：00或16：30擇一至各門市取貨。

(中時 )