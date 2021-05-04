高雄市長陳其邁4日宣布防疫加嚴措施。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市希望提升港埠跟航空公司相關人員疫苗施打比例。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

新冠肺炎本土確診案例持續新增，高雄市長陳其邁4日宣布「加嚴措施」，希望港埠跟航空公司相關人員提高施打疫苗的比例，也委請基層診所及醫院特別詢問民眾是否有相關旅遊史，也請民眾主動告知。

陳其邁指出，從富諾特案發現防疫上的問題，特地找來港埠、航空公司人員一起開會，也邀請到疾管署高屏管制中心林明誠主任、民生醫院的林俊祐副院長就疫苗施打的必要性向列席單位做說明，也和這些公司、單位討論，施打疫苗是不是在休假規定上能夠酌予放寬，讓施打疫苗的比例可以再增加。

針對自主健康管理的部分，高雄的航空路線都屬當天來回的航程，旅客及機組員都會直接進入自主健康管理。昨天高市府也跟CDC建議，希望能夠再加強機組員對於自主健康管理的查核，要求航空公司必須負起責任，確實落實自主健康管理的相關規定。港埠、航空等列席單位提出希望能增加施打疫苗的場次，陳其邁也答應會安排。

阻擋病毒進入社區最重要的一道防線就是防疫旅館，陳其邁也希望提高防疫旅館人員施打疫苗的比例，衛生局的專責人員將針對高雄市55家防疫旅館的人員分流、櫃台接待、環境清潔等再做一次的檢查，若衍生、增加新的費用部分，高雄市政府也會給予補助。

陳其邁則強調，現在會請基層診所或者是醫院特別詢問民眾是否有相關的旅遊史，也請民眾能主動告知。

(中時 )