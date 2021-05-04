瓦城泰統集團加速展店腳步，主打南洋料理的YABI KITCHEN繼微風南山全球首店，台北第二家店即將於明天在誠品生活南西店開業，精選星、馬、泰、印度…等各國人氣經典菜色，並加以提升改良，推出獨創美味，盼能打造全新獲利引擎。

其中，《YABI拉餅》正是完整展現創新獨特精神的招牌靈魂菜品，顛覆眾人對印度拉餅的印象，看似pizza外觀的《YABI拉餅》以每一口都「卡滋卡滋」的多層次酥皮作為基底，內餡包夾多汁的牛肉餡、醋辣椒末、小番茄丁及濃郁的起司，再鋪上香氣十足的泰北香腸，酥香味美，一口咬下噴發出特有濃醇香氣及香料味，讓人彷彿置身南洋。

YABI KITCHEN在2019年登場後，便創下假日最高翻桌率達7~8次，及最高候位顧客近200組的佳績，而後台中向上店也在粉絲敲碗期盼下於隔年12月進駐勤美誠品綠園道商圈，成為該區的排隊名店之一，甫開幕即展現超高人氣，首個假日餐期開始立即滿位，一位難求！尤其店內悠閒時尚的氛圍及創意料理獨特外型廣受女性顧客青睞，開幕後即晉升IG熱門打卡名店，秒殺眾人手機記憶體。

YABI KITCHEN台北2號店特別選擇位於台北市最有文青氛圍區域之一的中山商圈、深受25~45歲年輕女性喜愛的誠品生活南西店2樓。誠品南西店結合商圈特有的「她經濟」，年輕女性消費額高達總營業額85％佔比，預期YABI KITCHEN的進駐更將掀起中山商圈全新打卡熱潮！

瓦城泰統表示，YABI KITCHEN誠品南西店內延續品牌的亮黃主色調視覺設計，搭配暖色系木質桌椅、半弧形大型「碗」狀吊燈及蒸籠牆，整面大型落地窗與品牌裝飾燈管，明亮開放的空間感呈現輕鬆舒適氛圍，多道招牌料理不只滿足老饕味蕾，「高顏值」的賣相也往往讓顧客在享用美味餐點同時忍不住想拍下美照、打卡上傳，立刻成為「食」尚界最Chill的「食尚達人」。

(中時 )