8吋晶圓代工廠世界(5347)今日舉行法說會，公司對於第二季營運持續樂觀，單季營收挑戰百億元以上，季增率上看一成以上；公司的訂單能見度高，董事長方略表示，到2021年年底，均能維持較高的產能利用率。

世界先進董事長方略表示，由於客戶對晶圓代工需求持續成長，在新台幣28元對1美元假設下，預計第二季營收在98~102億元，此數字相當於季增率約6.8~11.1%，且再創新高；毛利率估在39~41%；營益率估在27.5~29.5%之間，也比第一季毛利率38.1%，營益率26.7%持續成長。

世界先進表示，第二季新加坡廠產能增加挹注，單季產能季增約5%，且平均銷售金額季增約5%。

世界先進對本季展望持續樂觀，訂單能見度至今年底，到2021年底均能維持較高的產能利用率，比先前的預期上半年都將維持相當高的產能利用率更為明朗。

受惠需求持續增加，出貨續成長，世界先進第一季營收及獲利同創新高，單季營收91.8億元；稅後純益22.13億元，季增約21.5%，年增約50%，每股純益達1.34元。

世界先進第一季受惠8吋晶圓代工需求持續暢旺，加上漲價效益帶動，單季稅後純益22.13億元，季增約21.5%，年增50%，每股純益1.34元，創新高。

世界先進第一季營收約91.8億元，再創新高，季增約5.3%，年增約17%；毛利率38.1%，季增0.7個百分點，年增7.1個百分點；營益率約26.7%，季增0.9個百分點；稅後純益22.13億元，季增約21.5%，年增50%，每股純益1.34元。據世界先進公司先前預估，第一季毛利率估36.5-38.5%，營益率25-27%，實績符合預期，且均位於高標水準。

(時報資訊)