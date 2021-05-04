台股多殺多賣壓出籠，周一指數大跌300點，加上前一交易日美股平淡未能穩定軍心，4日指數短暫上漲後引發資金伺機逃命，促使大盤紅翻黑失守17000整數大關。台股開盤半小時爆近2千億大量，類股全面下挫，又以先前強勢的航運、玻陶、鋼鐵、電纜跌勢最深。漲幅前列都是中低價股的舞台，瑞軒(2489)、宏遠(1460)、淘帝-KY(2929)、雃博(4106)、中櫃(2613)、大東(1441)、聯發(1459)等漲停，展現驚人的抗跌力道。殺聲隆隆中，台股收跌288.57點，為16933.78點，成交量6642億元，創史上最大量。今日外資(不含外資自營商)買超0.8884億元，投信賣超22.771億元，自營商賣超60.9369億元，三大法人賣超82.81億元。

類股全面下挫，題材股奮力抗空；2021年首季矽晶圓出貨量年增14%，激勵台廠環球晶(6488)、中美晶(5483)等股價盤中翻紅。大立光(3008)守住3000元關卡，相對矽力-KY(6415)因獲利了結賣壓出籠，大立光拿回股王、矽力-KY回到股后位置。鋼鐵股產業榮景利多失效，台股重挫覆巢之下無完卵，中鋼(2002)、中鴻(2014)、新光鋼(2031)等全面重跌，逾20檔鋼鐵股觸跌停。陽明(2609)3月自結獲利優於預期，然受大盤影響盤中打到跌停，又吸引買盤積極搶進，成交量超過78萬張，創下史上新天量，終場守在80元，跌幅近9%；長榮(2603)同樣呈現上沖下洗，成交量突破67萬張，由於賣壓沈重，跌停作收。

5月一開始台股連2日崩跌，投資專家喊出萬八言猶在耳，指數卻迅雷不及掩耳變成「16」字頭，今日台股收跌288.57點，並創下史上最大天價；台股5日RSI為24.79，10日RSI為42.55，9日K值為53.07，9日D值為71.49，20日乖離率為-1.19。今日三大法人賣超82.81億元，外資則由賣轉買，買超0.8884億元，此舉在今日匯市上看出端倪，即使台股大跌，新台幣匯價處變不驚呈現升值走勢，盤中波動區間在27.949~27.899元間，股匯不同調，驗證外資未從台股中落跑。

面對台股接連重挫，財政部長蘇建榮認為，從成交量來看，台股量能還在，而且主計總處概估第1季經濟成長率8.16%，第2季成長料將續強，台股有實體面支撐，現在短期波動難免，長線上看法不必過度悲觀。統一投顧董事長黎方國表示，科技股財報數字佳，企業獲利也持續上修，直指回檔屬多頭的良性修正，「整理完還會再攻」，至於國內疫情升溫，先前數次均有驚無險，因此毋須恐慌。宏遠投顧副總經理陳國清觀察，水泥、鋼鐵、壽險、台塑集團、貨櫃航運、面板、聯電、主機板三大廠等公司獲利大好，未來仍是有可為，拉回可從相關龍頭個股布局。

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