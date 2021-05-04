電子零組件廠-信邦(3023)自結4月合併營收為21.57億元，月增0.91%，再創單月歷史新高，由於各產業需求增溫，信邦預估，今年第2季營運將優於第1季。

信邦於2009年進行組織轉型，設置MAGIC五大事業部，鎖定健康照護(Medical Health)、汽車及航空(Automotive & Aviation)、綠能(Green Energy)、工業應用(Industrial Application)及通訊(Communication)開發產品，生產基地則採「深耕台灣、穩固大陸及接軌世界」策略，經過近10年深耕轉型，不僅站穩五大產品領域，近兩年更將產品朝智慧化及無人化延伸，並順利跨入電動自行車組裝，為信邦營運帶來新動能。

由於醫療及健康照護、工業應用、通訊及電子週邊等產業銷售均優3月，信邦4月合併營收達21.57億元，月增0.91%，年成長24.49%，再創單月歷史新高，累計前4月合併營收為81.43億元，較去年同期成長30.38%。

就各產品來看，醫療及健康照護、工業應用、通訊及電子週邊等產業銷售分別較3月成長10.32%、4.20%及9.51%，累計前4月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長30.88%、汽車產業成長121.82%、綠能及節能產業成長10.93%、工業應用產業成長16.54%、通訊及電子週邊產業成長48.56%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收75.94%；連接器及零組件銷售佔24.06%。

在產業別的銷售分佈，工業應用產業佔合併營收26.87%；綠能及節能產業佔26.57%；通訊及電子週邊產業佔26.17%；汽車產業佔11.18%；醫療及健康照護產業佔9.21%。

信邦第1季合併營收為59.92億元，年成長33.64%，單季合併毛利率為26.06%，較去年同期增加0.34個百分點，單季稅後盈餘為5.86億元，較去年同期成長30.74%；每股盈餘為2.52元。

信邦表示，隨著各產業需求的逐漸增溫，第2季營運將優於第1季。

(時報資訊)