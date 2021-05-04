由於醫院荒廢過久，過去還曾有太平間、921大地震時也暫放遺體在醫院內，4日縣府、公所舉行長達9個半小時，188桌的開工祈安法會，希望藉由宗教科儀淨化環境、安定民心，並祈祝工程順遂。（吳建輝攝）

1964興建的員林醫院因年年虧損遭裁撤，土地歸還公所後地上物於2017年12月報廢，但遲遲未拆除，因建物斑駁老舊，外牆爬滿藤蔓、成為許多網友冒險聖地。（吳建輝攝）

縣府斥資2億餘元著手興建這棟大樓，將衛生所、不老健身房、育嬰中心、親子館及婦女館等都將涵蓋在裡面，希望從幼到老都能夠在此受到政府完善的照顧，希望給民眾更好的社會福利環境。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣立員林醫院裁撤20多年，因閒置荒廢裏頭荒煙蔓草，成為治安死角，去年縣府獲前瞻補助1.26億元，將拆除重建打造全新衛生所暨長照社福大樓，由於醫院荒廢過久，過去還曾有太平間、921大地震時也暫放遺體在醫院內，4日縣府、公所舉行長達9個半小時，188桌的開工祈安法會，希望藉由宗教科儀淨化環境、安定民心，並祈祝工程順遂。

1964興建的員林醫院因年年虧損遭裁撤，土地歸還公所後地上物於2017年12月報廢，但遲遲未拆除，因建物斑駁老舊，外牆爬滿藤蔓、成為許多網友冒險聖地，還曾有電視台看中其「靈異場景」借用拍攝偶像劇，經過20多年如今終於要拆除改建，當地居民當相當期待。

王惠美表示，員林醫院荒廢多時，經文資委員審議同意後才得以拆除重建，大家都知道醫院本來就生生死死，加上921大地震時，龍邦大樓罹難遺體也都暫放醫院太平間內，因此有神尊向游市長啟示，盼在動工前舉辦祈安法會，也期許未來施工圓滿，人車出入平安。

王惠美說，員林地區人口密集，縣府一共斥資２億餘元著手興建這棟大樓，將衛生所、不老健身房、育嬰中心、親子館及婦女館等涵蓋在裡面，希望從幼到老都可以在這邊受到完善的設施與照顧，給民眾最好的社會福利。

員林市長游振雄表示，非常高興員林市衛生所暨長照社福大樓將要開始動工，相信未來能嘉惠南彰化地區民眾，讓老人、小孩都能受到妥善照顧，特別在動工前舉辦宗教科儀活動，希望讓工程能夠順利完工。

(中時 )