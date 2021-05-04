曾參加2012年倫敦奧運的波多黎各拳擊手維爾德(Felix Verdejo Sanchez)涉入一樁駭人聽聞的凶案。一位27歲的女子羅瑞格茲歐提茲(Keishla Rodríguez Ortiz)遭殘忍地殺害，屍體於上周六被發現，並且她懷有身孕。警方查出死者身分之後，懷疑是維爾德犯下這起一屍兩命的血案，維爾德隔日向警方投案，被起訴綁架殺人罪。

Wow...😔 Este video, tomado por @NotiJuan.



“¿Usted es padre?”, pregunta Keila, madre de Keishla Marlen Rodríguez.



“Mi nena se llama Keishla Noelis”, contesta el @prcompolicia en el momento en que se abrazan tras la detención de Félix Verdejo. #PuertoRico pic.twitter.com/dIBhOro2Kj — Robby Cortés🇵🇷 (@RobbyCortes) May 3, 2021

這位女子歐提茲其實是維爾德的情婦，她上星期告知家人自己懷了維爾德的小孩，打算當面告知維爾德驗孕結果。家人警告她這很危險，因為已婚的維爾德不會喜歡這個消息，他知道歐提茲可能懷孕時，就曾威脅歐提茲把小孩打掉。兩人從中學時代就相識，歐提茲不相信維爾德會痛下殺手。兩人開車出來見面那天之後(4月29日)，歐提茲就失蹤了。

波多黎各是美國屬地，聯邦調查局FBI根據目擊者證詞指出，維爾德駕車出外與歐提茲見面，先在她臉上打一拳，給她注射藥物後，綑綁手腳並繫上水泥磚，以休旅車載到橋邊把她扔下水。喪心病狂的維爾德此時還掏出手槍對她補了幾發，警方後來在橋邊找到遺留的彈殼。

維爾德被起訴的罪名包括綁架殺人、劫車殺人、殺害胎兒，美國檢方表示「尚未決定是否求處死刑」，但至少也是終身監禁。維爾德今年27歲，參加過60公斤級奧運拳擊，綽號「鑽石」。他8年前結婚成家，妻子也知道他有一個舊情人。歐提茲的母親抱著女兒的相片痛哭，懇求警方為她女兒和未出世的孫兒討回公道：「那個人不是鑽石，我的女兒才是鑽石！」

(中時新聞網)