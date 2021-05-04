台股繼昨日重挫近350點後，今（4日）指數持續殺低，盤中一度暴跌574點，電金傳全面崩潰，高低震盪681點，引爆多殺多與法人系統砍單賣壓，無疑是最大兇手，終場大跌288點、爆出6642億新天量。分析師指出，台股今帶量摜破月線，盤勢轉弱無庸置疑，若疫情沒有惡化形成更大社區傳染，即可擺脫疫情利空；此外，大盤融資適度減肥，讓籌碼良性換手，就有機會見到量縮價穩的止跌訊號。

台股早盤一度漲逾百點，隨後空頭大開殺戒，指數一路下探，電金、傳產權值股全面倒地，終場航運、鋼鐵和面板同步慘跌，僅台積電、聯電小紅撐盤，指數下跌288點、來到16933點，終結連17天的萬七行情，並爆出6642億歷史新天量。

摩爾投顧分析師黃睿緯指出，大盤本波漲到上周17709點新高後，受到內外利空的考驗，除了外在美國科技股漲多拉回，殺盤主因是華航機師染疫致疫情持續擴大。台股3個交易日大跌超過千點，今天盤中最低下殺來到16647點，大跌574點，尾盤驚現近6700億歷史天量，今直接帶量摜破月線，盤勢轉弱無庸置疑。

他分析，本波盤面多方主流，航運、鋼鐵、面板今全倒地，航運屬本波最強族群，但漲多後正乖離過大，引爆高檔多殺多的獲利賣壓，如陽明出現80萬張大量，航運族群短線整理難免，鋼鐵指數則修正兩天，向下回測支撐，面板近期外資對後市看法多空分歧，殺回月線後，可望在月線附近尋求跌深反彈。

黃睿緯表示，大盤後續何時止穩，疫情為主要觀察重點，若到5月中這段時間，疫情沒有惡化形成更大的社區傳染，台股就能逐漸擺脫疫情利空，並形成強力跌深反彈；另外，大盤融資適度減肥，讓籌碼能良性換手，比如有政府資金進場護盤，配合大戶、中實戶逢低進場承接，散戶籌碼流向大戶，就可望見到量縮價穩的止跌訊號。

(中時新聞網)