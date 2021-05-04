日本內閣4月13日決議2年後將福島核災電廠輻射廢水排放入海，引起鄰國強烈批評，護漁愛海公民戰線痛批，我政府迄今依舊「事不關己」，我駐日代表謝長廷一再自我醜化，更為日本政府開脫，儼然成為「助日代表」。今日恰逢五四運動102周年，當年「外抗強權、內除國賊」的口號時至今日依舊適用，「如果謝不是國賊，那誰才是國賊？」

護漁愛海公民戰線今(4)日於立院前召開「抗議日本核災輻射汙水排放入海，民間先行」記者會。

護漁愛海公民戰線召集人、前蘇澳漁會總幹事林月英表示，對於日本近期決定排放核廢水的決議感到憂慮，也擔心魚價和國人食安將受到威脅，謝長廷代表竟然在臉書上以我核電廠也排放核廢水來為日本的決議背書，但兩者情況根本不同，我們政府竟然還容許外交官亂說話。

安心消費公民連線代表段心儀指出，102年前的「五四運動」是中國史上最大的學運，當時學生高喊「外抗主權、內除國賊」口號，抗議德國在山東的權益轉讓日本，沒想到102年後我們遇到相同的狀況，台灣成了「次殖民地」被人予取予求，美國要求進口萊豬，我政府乖乖開放，日本決定排放核廢水，我政府悶不吭聲，謝長廷還為日本排放的決議拚命護航，「謝如果不是國賊，那誰才是？」

段心儀痛批，民進黨政府說現在是台日關係最好的時刻，在野黨不該拿來做文章，但如果區域和平是被予取予求，那何來的和平可言？「執政黨口口聲聲說台灣要尊嚴要主權，但這些都只是我們閉起門喊爽的，因為這些早已經拱手讓給強權了。」

釣魚台教育協會常務理事詹澈現場朗誦自己改編的著名歌曲「送別」給謝長廷，「長廷外、苦海邊，駐日滅魚滿嘴編，欺漁民、毒陰謀，自私自利耍霸權。」

護漁愛海公民戰線表示，若台灣當局依舊未挺起腰桿捍衛台灣權益以及不撤換駐日代表謝長廷，預告將有更進一步的民眾運動。

(中時 )