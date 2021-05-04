衛福部於近日辦理「兒少替代性照顧政策草案座談會」，會中提出以「家庭式照顧」與「機構小型化」為替代性照顧政策方向，但台灣全國兒少安置機構聯盟認為，無論是親屬寄養、寄養家庭還是團體家庭，無一不面臨發展困境。

據統計，2018年全年安置兒少數僅7.9％接受親屬寄養，縱觀2007至2018年親屬寄養從未超過2成，且比例仍大幅減少中，實難給予有安置需求的兒少足夠且專業的照顧；寄養家庭方面，近年來因高齡化社會、低結婚率、雙薪家庭等社會趨勢而面臨招募困難；2020僅招募到100戶寄養家庭；而團體家庭服務成本過高，歷經10年推動，目前每年服務家數僅個位數，成效極低。

安置盟支持並樂見「多元安置服務模式」的發展，願政府能夠接起各式各樣的孩子，但在面臨寄養家庭招募困難，團體家庭成本過高，親屬家庭訓練不足，政府尚未提出配套措施，就開始減少安置，草率結案，宣示縮小機構規模，讓安置盟為需要照顧安置的孩子感到憂心。

安置盟提及，若台灣的機構安置比率要由現今的58.83％下降為如國外的7％，以2019年安置兒少4345人計算，看來政府只想留下304個安置機構床位，恐怕使有安置需求的孩子無地方可安置。

安置盟強調，當國家無法提供足夠的保護安置資源接起有需要的孩子，即是罔顧孩子的生存權；若以親屬寄養為安置處遇第一優先時，則應配套完善評估指標與訓練，保障兒少發展權，政府應更多在學校與家庭落實CRC的教育，加強跨部門溝通，以維護弱勢兒少權益，非讓兒少安置機構背負國家兒童人權的所有責任。

安置盟呼籲，衛福部應整合各縣市政府對親屬寄養、寄養家庭服務、團體家庭與機構式照顧的需求配置目標，並盤點各縣市的安置資源，以進行整體替代性照顧的短中長期的進程及部署規畫，提出兒少安置照顧分類分級方式，規劃具體的配套措施，以輔導安置機構轉型。

(中時 )