英國電動貨車和巴士製造商Arrival周二表示，將為Uber開發一款電動計程車，並2023年稍晚開始量產。

兩家公司宣布，將在英國、歐盟和美國主要市場建立策略關係。該「Arrival Car」將是一款價格合理、叫車服務專用的電動計程車，2023年第四季開始量產。

Uber計畫2025年在倫敦啟動全電動車移動平台，2030年則在北美和歐洲啟動。Uber已經籌資1.35億英鎊(約1.88億美元)，協助倫敦地區司機在2025年升級到電動車。

Uber歐洲區經理Jamie Heywood表示，希望利用這筆錢，鼓勵司機升級到電動車，與Arrival的合作將有助於達成目標。

Arrival Car需要能經受得起Uber司機的高度要求，包括叫車的車輛每年行使5萬公里，遠高於一般車輛的1.2萬公里。

Arrival專精於電動貨車和巴士，今年三月透過SPAC的收購而上市。該公司目前最大一筆訂單是來自於快遞公司UPS的1萬輛電動貨車訂單。

(時報資訊)