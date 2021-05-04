2021台灣最大輔具長照展即將於5月6日至9日於南港展覽館一館盛大展出，今年仁寶(2324)旗下神寶醫資聯手與專業醫材與婦嬰用品供應商，杏豐，華科慈善基金會、錸工場合作展出，以大會主題智慧長照與關懷長者為主軸，推出智慧輔具「神寶醫資AI輔聽器」。

神寶醫資輔聽器於2021年榮獲國際德國iF設計與台灣智慧城市創新應用獎認可，神寶醫輔AI輔聽器APP對於用戶場景的深度挖掘與用心安排，為使用者提供了簡易明瞭的輔聽器穿戴方法與APP操作介面，更便利有聽力問題的人群快速上手使用，並輕鬆了解配戴與調整舒適音量。同時也加入具人性化的功能與將重點放在操作App與產品便捷性上，如AI一鍵人聲增強、特定的人聲電話簿與尋找輔聽器等貼心功能。

仁寶今年資本支出微幅增加至70-75億元之間，主要是因應海外布局、擴產計畫，及產線自動化提升生產效率等。在海外布局方面，公司明確表示，不排除赴美國設廠，產品將以車用、伺服器為主。仁寶去年全年歸屬母公司業主淨利新台幣93.62億元、年增35%，每股盈餘2.15元，創近9年新高。

(時報資訊)