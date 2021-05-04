因應晶圓代工市場持續供不應求，世界(5347)持續積極擴充產能。預計台灣桃園廠將增產，為因應先行採購機器之資金所需，公司提高今年資本支出預估至85億元，比先前預估的50億元再上修。

世界先進去年資本支出約為35.4億元，公司於上季的法說會表示，今年除對廠房設備等例行性維修，也將持續擴產，同時轉換部分粗線寬產能至細線寬，原估今年資本支出將達到50億元。

世界先進今日舉行法說會，規畫今年增加機器設備的投資，全年資本支出再提高至85億元，比之前相比增加35億元，主要是先行採購機器之所用。此數字85億元不包括先前公告的向友達買進新的廠房。

在增產的規畫方面，世界先進董事長方略表示，第一要務是桃園廠尚有2.4萬片產能，今年開始布建新產能，明年量產。若有客戶需要，就可以再運用新購買的廠，會確定客戶有實際的需求。

世界先進預估，桃園廠新產能中，有八千片將在今年下半年陸續開出，今年資本支出多增35億元，則是明年因應客戶需求，預計明年桃園廠剩下的1.6萬片產能開出。

為滿足中長期持續成長的需求，世界先進日前公告，以新台幣9.05億元購買友達位於竹科的L3B廠廠房及廠務設施，交割日2022年1月1日；由於交割是在明年，今年公司之資本支出不包括此買廠資金。公司表示，買進新廠房，主要展現對於未來擴充產能的信心，滿足客戶的同時，持續增進公司的業績並且持續獲利。

世界先進董事長方略表示，持續買進新的廠房，主要是為持續擴產預先做準備；除了桃園廠尚有2.4萬片產能，今年開始布建，明年量產。若有客戶需要，就可以運用新購買的廠，由於新廠最快要四季度才會有產出，會確定客戶有實際的需求，是針對長期投資的考量及保障。

世界先進董事長方略表示，今年供不應求是確定，業界表示緊缺會到2022年仍延續，他也接受這樣的看法。公司也針對客戶有預收貨款的情況，以保障需求。

(時報資訊)