環球晶(6488)今日召開董事會，會中通過2021年第一季財務報告，合併營收148.06億元，營業毛利51.93億元，營業淨利39.52億元，稅前淨利35.29億元，歸屬於母公司的稅後淨利26.9億元，稅後每股盈餘6.18元。相較去年同期，合併營收增加9.6%，營業毛利增加5.2%，營業淨利增加3.9%，歸屬於母公司的稅後淨利減少6.6%，EPS減少0.44元。雖營收連續五季增長，惟受二月美國暴風雪及日本地震影響當地子公司營運，加上蘇伊士運河阻塞事件及貨櫃艙位短缺導致緊急調度的運輸成本提升，以及多項原物料成本上漲等因素，環球晶圓第一季獲利情況較前幾季微幅下降。

在全面評估營運以及籌資策略後，環球晶圓董事會通過決議，將策略性調降往年高於產業平均之股利發放率，並將資金用於業務發展以實現最佳的財務結構，期望能值此產業景氣上揚之際，將現金投資於製程改善、製程能力進一步提升並轉化為更大的營運效益。為能更迅速地與股東分享成長果實，環球晶圓自今年起改為每半年派發一次股息，今日董事會亦通過下半年的現金股利發放案。下半年度擬配發每股10元現金股利，配發總金額為43.52億元，若計入上半年已發放的每股8元、總金額34.82億元的現金股利，全年共將發出每股18元、總金額78.34億元的現金股利。此外，環球晶圓110年股東常會擬訂於6月22日上午9時假新竹科學園區科技生活館舉行。

環球晶圓收購Siltronic一案，截至本新聞稿之日，在上月已公布的德國、奧地利反壟斷主管機關以及美國外國投資委員會之外，環球晶圓收購Siltronic一案更進一步獲得韓國反壟斷主管機關審查通過。目前仍需取得其他相關主管機關核准，預計將於2021年下半年完成。

第七屆公司治理評鑑結果出爐，環球晶圓連續三年榮獲公司治理評鑑上櫃類排名前百分之五，見證環球晶圓精進公司治理成效、強化公司治理藍圖以及善盡企業社會責任的績優成果。

(時報資訊)