國策顧問黃承國。（資料照片，吳家豪攝）

國策顧問黃承國近期捲入趙介佑涉嫌販毒事件，藍營開記者會痛批黃承國跟趙家關係，黃承國也在臉書反嗆，更點名藍委鄭麗文，「你們可以丟我石頭，就是她不行」，直指鄭麗文背棄民進黨價值投靠國民黨，鄭麗文則在臉書反嗆，「有些女兒整形整到連自己的媽媽都不認識了，這就是現在的民進黨。」

鄭麗文過去曾是民進黨員，後來轉加入國民黨，黃承國以此指控鄭麗文，「妳背叛妳的價值，投靠國民黨，朝三暮四，毫無立場，你這種行為，妳有何臉面批評我？我黃承國至少可以驕傲的説，我忠誠於我的台灣政治價值與路線，而鄭麗文，妳呢？」

鄭麗文則在臉書反嗆黃承國，有些女兒整形整到連自己的媽媽都不認識了，這就是現在的民進黨。背離理想初衷，「黨內充斥黑道、東廠、小丑、政客，創黨黨員都早就不認得了。」

鄭麗文今（4）日更在臉書說明，在朋友及立院同事的堅持下，她申請了立法院的隨扈，保護自己的人身安全。

鄭麗文強調，民進黨早已被黑道把持，至今竟然還在扯謊欺騙民眾，為黑道洗白！百姓真的這麼好騙嗎？吳怡農就是一個花瓶，真的敢處理黑道嗎？他的肌肉也都是練假的，對抗黑勢力，連她都比吳怡農有肌肉！

鄭麗文痛批，民進黨代言人是黃承國這種人，民進黨「自甘墮落」是民進黨自己的事，但是民進黨的價值，絕對不是台灣價值!!

鄭麗文最後呼籲，請黃承國辭去國策顧問一職、自行退出民進黨，率先發揮「周處除三害」的勵志精神，造福民進黨！

(中時新聞網)