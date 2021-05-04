長賜輪後續擺不平，傳出船東正榮汽船已提出「共同海損」，長榮可能面臨承擔賠償責任。長榮海運表示，共同海損的作法早在4月初就接獲，針對這艘租船上的貨櫃、燃油等資產均有安排適當的保險，經估算，最後需承擔的金額極為有限。

長榮海運表示，於4月初接獲本公司租船｢長賜輪」(EVER GIVEN)的船東告知已宣布共同海損，要求因為這艘貨輪脫困而保全資產的各方，依據國際海事公約的規範，共同分攤船舶救援及處理共同海損所產生的相關費用。

長榮海運表示，針對這艘租船上的貨櫃、燃油等資產均有安排適當的保險，以降低費用分攤的風險。經估算，公司最後需承擔的金額極為有限。本公司將會配合船東指派的共同海損理算公司處理後續事宜。

長榮海運已通知船上貨物的貨主及使用｢長賜輪」艙位的聯營夥伴，依照共同海損理算規則，提供共同海損費用分攤的擔保，以便在船舶到港之後，辦理提貨等相關事宜。

(中時 )