華航、諾富特飯店群聚持續擴大，昨日確診的諾富特水電外包商案1145，指揮中心今下午2時公布其足跡，發現案1145都在新北市蘆洲區活動，4月26、29日兩度光顧皇爵飲料店，26日一待就是3個小時半，29日也待了逾1個小時，對此，該間飲料店表示，直到今下午看到新聞才知道確診者來過，之前未收到衛生單位通知，但既然知道了，今晚會提早打烊消毒。

皇爵飲料店稍早於臉書發出公告，今晚提早歇業、打烊。（圖／翻攝自店家臉書）

案1145為本國籍40多歲男性，4月初至4月28日間除休假外都在諾富特飯店工作，個案4月28日出現咳嗽症狀，4月30日曾至診所就醫，5月1日衛生單位安排就醫採檢，於昨確診，並於今天公布完整足跡。

指揮中心說，案1145活動範圍皆在新北市蘆洲區，4月26日晚間9點15分至深夜12點30分，在蘆洲區中華街上的皇爵飲料店、4月29日中午11點50分至12點10分到民義街吉野烤肉飯用餐；同日晚間9點30分至10點40分又再度去皇爵飲料店。

華航外包商完整足跡。（圖／指揮中心提供）

《中時新聞網》實際致電至皇爵飲料-蘆洲中華店，店員表示相當錯愕，看到新聞才知道有確診者來過，因此店家並未消毒、歇業，不過稍早店家也於臉書粉專緊急發出公告，為配合中央防疫政策，今日將實施店內外大消毒，提前打烊。

(中時新聞網)