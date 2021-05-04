全球晶圓代工龍頭台積電去年5月宣布，將赴美國亞利桑那州建設1座12吋晶圓廠，用以生產5奈米製程，將在2021年至2028年投入120億美元，屆時2024年開始量產。最新消息指出，台積電預計在亞利桑那州以外的再建造另外5座晶圓廠，同樣用來生產5奈米製程。

台積電新廠預計在今年開始動工，新廠首批250名員工招募完成，其中有部分新進員工將來台培訓為期1年半的時間。台積電回應，近百名員工包含新進員工與部分家屬近期抵達台灣，並依照規定進行14天隔離檢疫，期滿後確認為陰性將自主健康管理，並於南科廠進行12到18個月的訓練，訓練結束後將返回鳳凰城。

據《路透》報導，3名消息人士指出，台積電可能在亞利桑那州擴廠，再興建5座晶圓廠。知情人士表示，這投資是美國所要求的，但未透露更多細節。

消息人士指出，該公司在獲得第一座先進製程晶圓廠的興建土地後，就已經確保有足夠空間擴廠；另一名消息人士、同時是參與台積電亞利桑那州建廠的供應商表示，台積電已經告訴他們，將在未來在該地生產6座晶圓廠，但《路透》無法證實這個時間表。

對此，台積電表示，不評論市場傳言，亞利桑那州投資案按照原定計畫進行，第一期廠房5奈米製程將在2024年量產。

台積電先進製程集中在台灣的新竹、台南科學園區的先進製程工廠生產晶片，成熟製程則是部分落在大陸、美國的廠區生產。面對半導體進入高成長期，台積電總裁魏哲家在日前法說上表示，未來3年將投入1000億美元資本支出，其中有80%投入先進製程研發與生產，10%用在3D封裝技術研發，10%用以成熟製程。

魏哲家表示，台積電今年雖將在美建新廠，未來依照客戶需求，進一步決定擴產計畫，但是生產與研發仍以台灣為重心，將產能集中在台灣。

台積電董事長劉德音近日接受外媒專訪表示，台灣半導體有著「矽盾」稱號，意味著世界需要台灣高科技產業支持，他們不會讓戰爭在此區域爆發，因為戰爭是違背各個國家的利益。劉德音強調，無法評論安全問題，但不希望戰爭發生。面對半導體集中在亞洲生產，半導體供應鏈再平衡言論，劉德音表示，目前晶片短缺與晶圓廠所在地無關，而是和新冠疫情有關，他認為美國應投資更多在製造的研發上面，培養更多的碩博士與大學生投入晶圓製造領域，而不是試圖移動供應鏈。

台積電2020年5月宣布，有意在美國亞歷桑那州生產5奈米製程技術，將成為美國第一座先進製程的晶圓廠。依照台積電先前公布計畫顯示，台積電預計2021年至2028年投資120億美元(約3420億元新台幣)，最終在亞歷桑那州設立月產能2萬片的5奈米晶圓廠。

鳳凰城市議會則是在去年11月以9票贊成0票反對，無異議通過台積電開發協議。根據協議內容，台積電將在當地投資120億美元，興建5奈米晶圓廠，最快明年初動土興建，2024年進入量產。鳳凰城則將由市府資金提撥2.05億美元，用於改善道路及水源等基礎建設。

(中時新聞網)