近年來隨著全球面臨愈來愈嚴重的氣候變遷問題，節能減碳成為投資顯學，許多投資人與專業投資機構紛紛將環境保護的概念納入投資決策，以永續、節能減碳以及環境保護為訴求的投資產品儼然成為長期投資趨勢。晉達環球環境基金經理人Graeme Baker表示，更多資金將投資於促進低碳轉型的公司，成長潛力不容錯過。

晉達環球環境基金專注投資於促進低碳轉型的公司，透過由下而上的方法，投資在減碳過程中具有結構性增長、可持續回報和競爭優勢的公司。投資主軸涵蓋三大主題，分別為可再生能源（例如太陽能），電氣化（例如電動汽車）和資源效益（例如能源效益的裝置），這些都是轉型至低碳經濟的主要途徑。基金聚焦於從事與環境可持續性有關的公司，包括服務、基礎設施、科技和資源。

此外，所投資的企業至少有50％的收入來自與減碳有關的領域。由於在氣候環境永續的貢獻有目共睹，因此獲得晨星可續投資評級的良好評等。

Baker表示，各國政府也開始重視可持續發展，以全球最積極推動減碳經濟的歐盟為例，在其7,500億歐元的歐盟復甦基金中，原本只有25％的預算用於發展對抗氣候變遷，但最終在歐盟主席要求下提高至30％，不過這樣的資金仍不足以將全球溫度保持在《巴黎氣候協議》所議定的攝氏1.5度升幅之內。如果要達到目標，直至2035年前全球每年要投資2.4兆美元於減碳之上，而目前全球每年只有5,000億美元投資於減碳，未來成長空間值得期待。

Baker表示，受惠於減碳趨勢的企業包括有助促進運輸電氣化的科技公司、提供具能源效益建材的公司及可再生能源供應商等。

此外，隨著主要汽車生產商逐步放棄使用內燃機，電動車的生產在2019年至2020年出現重大變化，大陸生產全球超過50％的電動車。在大陸的新政策情境下，可再生能源將進一步滿足持續增加的能源需求，而油氣在市場中的佔比將逐漸縮小；整體而言，大陸在推動可持續減碳方面會逐步成為重要的角色。

展望後市，可再生能源、運輸、供暖和工業程序電氣化以及資源效益相關的公司都將有不錯的投資機會。由於政策支持、科技創新和應對氣候變化的消費意識提升，有助加快減碳進程，可再生能源將成為控制全球溫度上升的關鍵因子。

在電氣化產業方面，由於電池技術是推動電氣化的關鍵，尤其看好電池製造商、電池零組件供應商以及電池資本設備製造商。至於資源效益，約30％的溫室氣體排放來自建築物，令建築物效益成為減碳關鍵，各國提升建築物效益標準將刺激市場對保溫物料和相關產品的需求。

(工商 )