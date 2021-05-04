因應諾富特員工確診事件，桃園市政府4日召開基層醫療防疫會議，與西、中、牙醫師公會共同討論基層醫療機構防疫應變作為，桃園市府贈送4000份N95、口罩及隔離衣等防疫物資，提供基層診所醫護人員使用，在場的立法委員也紛紛表示「4000份絕對不夠」，日後會再向中央申請支援。

鄭文燦表示，本次華航機師及機組員疫情持續擴大，桃園市府以嚴肅且謹慎的態度面對絕不退縮，感謝醫療院所與各醫療人員在第一線的辛勞付出，肩負照護市民的重任、承擔染疫風險，市府也將視疫情狀況及需求，持續與中央保持溝通與合作，積極配合中央疫情指揮中心進行疫調追蹤、隔離等作業，並挹注醫療物資提供第一線醫護人員妥適的安全防護。

鄭文燦也說，自5月3日起，桃園市除了原先10家急救責任醫院以外，開放地方衛生所也能接種新冠肺炎疫苗，除了鼓勵3家國籍航空公司機組員加速分批施打，同時針對防疫旅館、防疫車隊、機場免稅店等工作人員，請相關單位盡快造冊，提高這三類人員接種率，增加群體防護力。

(中時 )