媽祖新袍採粉紅色系客家花布所製成，非常搭配媽祖女性寬柔特色。（謝明俊攝）

永貞宮主委張淑芬特別前往北港朝天宮、新港奉天宮、彰化南瑤宮進香請回3廟媽祖一同駐駕永貞宮。（謝明俊攝）

永貞宮特別安排主委張淑芬、頭份市長羅雪珠、立委徐志榮夫人王慧珍等12位優秀女性來服侍媽祖更衣。（謝明俊攝）

永貞宮信眾特別自製媽祖平安餅來慶賀媽祖聖誕。（謝明俊攝）

苗栗頭份市永貞宮主委張淑芬說明媽祖更換新客家花布聖袍

4日正是媽祖聖誕，頭份永貞宮上午舉行媽祖換穿新客家花布聖袍活動，永貞宮為了即將到來的頭份四月八媽祖遶境活動，專程前往新港奉天宮、北港朝天宮及彰化南瑤宮進香，請回3廟媽祖坐鎮，加上竹南龍鳳宮媽祖及本廟媽祖共12尊，由永貞宮主任委員張淑芬、頭份市長羅雪珠、立委徐志榮夫人王慧珍等12名女性服侍更衣，新聖袍採粉紅色系，更添媽祖寬柔風采。

頭份永貞宮是苗栗及周邊縣市客家庄中，規模最大的媽祖廟，早年，頭份地區客家人要參拜媽祖都須前往竹南鎮幾個老媽祖廟參拜，有所不便下，於是籌議興建頭份首座媽祖廟，廟址選定現今田寮里，並由竹南龍鳳宮分香成立，因此，龍鳳宮算是永貞宮的娘家，每年四月八媽祖遶境的進香活動，永貞宮都會請龍鳳宮媽祖一起駐駕永貞宮，以示不忘本。

頭份四月八媽祖遶境活動，原就是由永貞宮所創建，行之有年，目前已成為頭份市每年最重要的宗教民俗活動，媽祖遶境活動分成2天，首日以南頭份為主，次日則以北頭份，過去在步行遶境的年代，遶境路線最遠會走到濫坑里相思步道，整個頭份市熱鬧非常，宴客流水席持續不斷，成為國內客庄12大節慶活動之一。

按照過往習俗，永貞宮媽祖遶境前，廟方都會專程前往新港奉天宮、北港朝天宮、彰化南瑤宮進香，並請回3廟媽祖坐鎮永貞宮一同來接受信徒香火，今年依例，永貞宮派員於4月23、24日前往3座媽祖廟進香，請3廟媽祖回宮，加上娘家龍鳳宮媽祖，以及永貞宮本廟媽祖共達12尊，供奉在大殿上一起歡度媽祖聖誕。

永貞宮現任主任委員，也是現任苗栗縣議員張淑芬，是永貞宮首任女性主委，從去年起，在徵得媽祖同意下，以客家傳統花布做成聖袍，替媽祖更換新衣過壽，今年是以粉紅色系做成聖袍，在4日上午媽祖聖誕當天替12尊媽祖換上新袍。

為替媽祖更衣，永貞宮特別挑選了12位優秀女性代表，包括張淑芬、頭份市長羅雪珠、立委徐志榮夫人王慧珍等，替媽祖服侍更衣。為了表達對媽祖尊重，廟方特別安排拉上紅幕供媽祖更衣，過程隆重熱烈，吸引許多信眾同來慶賀媽祖生日。

(中時 )