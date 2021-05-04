太平警友辦事處主任許煌桐也親送康乃馨花束給與會的警花媽媽們。（馮惠宜攝）

母親節即將到來，為了讓身兼警職及母職的警花媽媽們也可以偷得浮生半日閒，太平分局分局長葉志誠及太平警友辦事處主任許煌桐4日中午特別邀請太平分局近20位警媽媽到北屯區知名南法莊園景觀餐廳享用精緻餐點，其中兩位初懷孕的準警媽直呼：「感覺又回到當初那種浪漫的氛圍！」一群警媽們大聊媽媽經，讓新手媽媽收穫滿滿，也在輕鬆的氣氛下提前慶祝屬於自己的節日。

太平警分局分局長葉志誠及太平警友辦事處主任許煌桐在一年一度的母親節前夕，為感謝分局各單位兼顧家庭及工作的女警媽媽們的辛勞，於是精心挑選位於北屯大坑的心之芳庭，帶著警花媽媽們放下繁忙的勤務，置身南法莊園，放鬆一下，並享用美味的西餐，葉志誠也親送康乃馨花束給與會的女姓朋友，讓在場的警媽們直呼「真是浪漫又幸福的時光」。

有意義的是，在場還有兩位身懷六甲的準媽媽，在前輩們的經驗交流下獲益良多，兩人均表示，真的慢慢體會到當母親的辛勞及所帶來的責任，希望也能警職工作及家庭生活之間取得平衡，非常感謝分局及警友辦事處的貼心，讓她們一個溫馨又難忘的歡樂時光。

分局長葉志誠說，女性同仁身為職業婦女除了上班輪值勤務以外，回到家中還要處理家務，教養小孩等等，勞心勞力非常辛苦，希望在這母親節前夕，透過休閒輕鬆的方式，期許女性同仁能適度放鬆身心，好好疼惜照顧自己，最後並表示分局亦將持續營造一個友善且溫馨的工作環境。

(中時 )