桃園市蘆竹區大竹國小今年奪得桃園市國中組籃球比賽第三名。（姜霏攝）

大竹國中籃球隊約6年前成立，一開始是由有籃球裁判證的歷史老師擔任教練，前面4年成績皆未起色，校長曾榮郎爾後引入了第2個正式教練，去年籃球隊奪得桃園市亞軍，今年恰好在決賽時遇到冠軍隊伍，成功拿下季軍，曾榮郎笑說，籃球隊的五虎將並肩作戰，未來也將奪得更璀璨的成績。

大竹國中籃球隊五虎將由許立安、劉宗佑、李厚均、許昌立及侯智宸組成，其中許立安雖然身材嬌小，但擁有十足的拚勁，曾榮郎說，許立安曾經報考南崁國中體育班，但並未如願錄取，後來大竹國中當時還設有體育班，在開會討論過後便讓他入學。

曾榮郎坦言，許立安很珍惜入學的機會，對於球隊的氣氛有十足的幫助，比賽士氣也都是由許立安帶動起來，看他拚命、努力的樣子，不管什麼都會衝第一，隊友們也深受他的賣力而感動，順勢帶起隊友們不放棄的精神；籃球隊五虎將中另一名強將則是劉宗佑，負責場內控球，三分球也非常神準，主要協調隊友戰術運用。

大竹國中因學校規畫現在已經沒有設置體育班，僅有社團性質的籃球隊，除了籃球隊之外，曾榮郎為了鼓勵對學術沒有興趣的學生，開創了許多大竹國中特有的課程，如登山、吉他、烹煮咖啡，甚至特別在每週三設置了小型咖啡廳，讓學校教師能替學生經營的咖啡廳盡一份心力，也讓同學有前進的動力。

(中時 )