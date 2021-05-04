中華電(2412)今日舉辦法人說明會，單季每股獲利1.14元，營業淨利、淨利及每股盈餘皆超越財測，中華電預期，隨著5G客戶數明顯成長及業務持續推展，預期今年行動服務營收轉正且持續成長。

中華電第1季合併營收為501.0億元，較2020年同期增加4.1%，歸屬於母公司業主之淨利為88.2億元，增加6.4%；每股盈餘1.14元。中華電表示，中華電2021年第一季的營運與財務績效表現亮眼，雖然疫情發生至今超過一年，但中華電在疫情期間的應變及表現優異，第一季因提升獲利的策略執行得宜，營業淨利、淨利及每股盈餘皆超越財測，同時在行動客戶數及行動營收市占上持續站穩領先地位。中華電表示，挾5G高資費占比與5G總申辦數不斷成長，後者已超越季目標，截至第一季止，已建置超過6,300座5G基地台，進度超前。隨著5G客戶數明顯成長及業務持續推展，樂觀預期今年行動服務營收轉正且持續成長。

中華電表示，受惠於後疫情時代的宅商機，固網寬頻的ARPU及客戶升速量持續成長，家用付費Wi-Fi裝置數年成長352%，支持以家庭為中心的應用服務不斷發展。此外，MOD持續站穩台灣最大影音平台，透過熱門方案推陳出新，向上推升SVOD及頻道服務的銷售與整體MOD績效，此外，隨著資通訊營收不斷成長，中華電也持續投資於整體資通訊技術的提升及人才發展，展望未來，中華電將持續強化網路建設、核心業務以及整體能力。

中華電持續推動客戶升速至光世代寬頻策略，截至2021年3月底，中華電光世代寬頻客戶數為362萬，占寬頻客戶數之83.5%。此外，100Mbps速率以上客戶數達180萬，年成長約10.9%，300Mbps速率以上客戶數亦持續成長，年成長率約58%。HiNet寬頻客戶數為358萬，減少0.9%。

(時報資訊)