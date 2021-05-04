4日韓國KOSPI早盤中，一度跌至一個月新低點，因為受到放空令重新解禁，市場操作失去方向，加上中國大陸與日本股市因假期休市，韓股投資人也少了參考對象所致。不過，午盤後在權值股帶領下，KOSPI黑翻紅，最後收在3,147.37點，上漲20.17點，漲幅0.64%。同時，韓元走升，韓國公債殖利率也上升。

KOSPI早盤時，一度跌0.55％並出現4月5日以來新低點。三星電子漲1.1％，SK海力士漲0.38％。至於，LG化學與現代汽車分別也漲1.43％和2.52％，KOSPI靠著這些權值股漲勢，收盤時扭轉連五天走低頹勢。

4日，中國大陸與日本股市，因連續假期而休市，5日韓股也因兒童節暫停交易一天。

Shinhan投資認為，4日盤勢像是技術線型反彈，不過由於取消股市的禁空令，上下波動較大的情況，還是會持續好一陣子。

韓國官方4日經濟數據顯示，由於農產品與石油產品價格上漲，韓國4月份物價，以近4年來最快的速度向上增加。市場也擔憂，韓國可能準備要進入高通膨時期。

外資賣超738億韓元，約0.65億美元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,122.6韓元，韓元升值0.12％。

韓國3年期公債殖利率上升0.4個基準點至1.154％。

(時報資訊)