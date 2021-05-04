realme 於2020年年初推出旗下首款真無線耳機realme Buds Air，正式參戰真無線耳機（TWS）市場，更於2020年第三季一舉挺進全球TWS市場前10名（Counterpoint 統計數據），展現品牌魅力。而realme於今（4）日舉辦《惦惦！讓我靜靜》realme降噪線上新品見面會，一次推出由電音天團The Chainsmokers跨刀調音的realme Buds Air 2 、下放主動降噪的realme Buds Air 2 Neo和realme Buds Q2等三款真無線耳機新品，透過多元的產品陣列，持續搶攻市場。

敢越級的品牌口號，不僅呈現於realme品牌手機中，本次也在realme Buds Air 2系列下放主動降噪技術，升級體驗。本次推出的真無線耳機外觀秉持一貫的設計，除經典黑白配色外，還採用討喜的低飽和色系，包含realme Buds Air 2 Neo 工業風的水泥灰色以及realme Buds Q2的天空藍色，使耳機佩戴時也能成為潮流單品；而此次realme特邀全球百大DJ－The Chainsmokers一同參與realme Buds Air 2 調音與製作，為市場帶來最具潮玩精神的耳機新品，展現敢玩態度！

realme秉持潮流設計的堅持，TWS耳機新品推出低飽和色系新選擇。（realme提供／黃慧雯台北傳真）

越級突破新作－realme Buds Air 2 和realme Buds Air 2 Neo

隨著主動降噪技術日漸成熟，已逐漸成為多數人挑選真無線耳機的必要條件之一，此次推出的realme Buds Air 2系列均搭載25dB主動降噪，其中realme Buds Air 2 Neo越級下放降噪體驗，為同價位帶首款具備此功能的真無線耳機產品，使辦公學習更加專注，對通勤族而言可有感摒除捷運、火車等交通工具的低頻噪音，早起上班不再因過大分貝的吵雜聲讓壞心情相隨；此外，在不拿下耳機的情況下，可透過雙麥克風通話降噪技術，於重要的電話中擁有清晰的通話品質，若與同事進行對談，只需智慧觸控切換通透模式，即可從容加入討論。

realme Buds Air 2系列搭載兼具低功耗和強勁性能的R2智慧晶片，支援雙耳雙通道即時傳輸技術和藍牙5.2，使傳輸更快速連接更穩定，而眾多遊戲玩家注重的低延遲表現，受惠於上述硬體技術的提升，帶來88ms超低延遲享受，提供用戶近乎零時差的體驗。音質表現上，均採用10mm Hi-Fi Bass大驅動單元，又以使用DLC 類鑽石振膜的realme Buds Air 2在音樂還原度上更為細膩突出，若是偏好重低音氛圍或喜愛高音細節的用戶，可經由realme Link APP進行低音、動態和明亮三種EQ調節設定，客製出最符合需求的聆聽享受。

realme Buds Air 2 和realme Buds Air 2 Neo分別提供25小時和28小時總續航，在瀕臨沒電時透過快充功能，將耳機置於充電盒內充電 10分鐘，即可連續播放音樂2小時以上；為了使耳機佩戴更便捷，realme Buds Air 2 系列採用Google Fast Pair疾速連結技術，首次配對成功後，凡開啟充電盒上蓋，即自動與手機完成串聯，若不慎遇大雨或汗流浹背的運動情境也不用擔心產品損壞，IPX5等級防水提供更耐用的品質。

realme Buds Air 2沿襲品牌對潮流外觀的堅持，採用雙色拼接設計，推出動感黑和空靈白雙色，售價新台幣2,499元，於5月7日正式開賣，線上可至realme網路商店、PChome 24h購物、蝦皮商城、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、東森購物和遠傳friDay購物，或至線下realme品牌專櫃、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信和神腦國際選購。

此外，為讓持有上一代realme Buds Air舊機的用戶，可以享受realme Buds Air 2 更穩定的連接度以及升級的續航力和音質表現，realme特別推出舊換新活動，凡持realme Buds Air完整盒裝及內容物，不需任何功能檢測，即可以新台幣499元換購價獲得realme Buds Air 2， realme網路商店於5月4日起搶先開放登錄白色款的兌換，亦可於5月7日至5月21日至realme品牌專櫃換購黑色款。

realme Buds Air 2 Neo在外觀上則加入漸變亮片設計，推出黑、灰雙色，售價新台幣1,499元，於5月6日正式販售，開賣當日還可享現折200元限定優惠，1,299元限時價體驗主動降噪的快感，購買可至realme網路商店、realme品牌專櫃、PChome 24h購物、蝦皮商城、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、東森購物和遠傳friDay購物。

realme Buds Q2 親民價擁有旗艦級88ms超低延遲體驗

身為三款耳機中最好入手的realme Buds Q2，在性能體驗上也不馬虎，不僅擁有雙耳雙通道即時傳輸技術，還具備88ms超低延遲電競模式，不論是看劇或手遊，均能享受聲音與畫面同步的順暢快感；音質體驗上，配備10mm Bass Boost大驅動單元，並搭載高級的 PEEK&TPU 特種高分子複合振膜，帶來真實純粹的音樂享受，還可透過EQ調節進行3種音樂模式的切換，滿足個人聆聽喜好；而用戶重視的電力表現，則具備20小時總續航，同時支援快充功能，危急時刻只需充電10分鐘即可聽音樂2小時。

realme Buds Q2延續上一代榮獲金點設計獎肯定的鵝卵石設計，以全曲線型的柔和外觀再次亮相，搭配獨特鏡面於耳機上進行點綴，使整體潮玩品味再次提升，單耳僅4.1g的重量十分輕巧，長時間佩戴也依然舒適；操作上同樣貼心支援疾速配對功能和智慧觸控，進入realme Link APP即可自訂習慣的觸控手勢，使生活更智慧更高效，此外，產品具備IPX4等級防水，耐用性更強化。

realme Buds Q2推出黑、藍雙色，售價新台幣545元，於5月10日正式開賣，購買可至realme網路商店、realme品牌專櫃、PChome 24h購物、蝦皮商城、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、東森購物和遠傳friDay購物。

編註：當前realme Buds Air 2 、realme Buds Air 2 Neo和realme Buds Q2等三款TWS新品，僅能與Android版realme Link app配對並且支援調整EQ的功能；iOS 版realme Link app尚待更新才能支援。根據realme官方回覆，Android版realme Link app推出時間較久，功能面較為完善，往後產品都會滿足Android版的realme Link APP使用，iOS版因剛推出不久，realme會持續努力往適配更多產品的方向前進。

(科技)