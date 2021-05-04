台灣史上最長時間的低利率。據壽險公會公告，5月保單分紅利率繼續維持0.81％，從2020年4月跌破1％後，預計將邁入第15個月，是台灣史上最長時間利率不到1％。影響所及，新台幣傳統壽險保單首季僅約賣出260億元，亦創史上新低。

保單分紅利率是依據台灣銀行、第一銀行及合庫銀行的牌告二年期定儲利率，計算平均數後，作為過去強制分紅保單的分紅依據，某種程度亦代表民眾的存款利率。

2001年之前保單分紅利率還有4％以上，之前更是5~6％以上，從2002年開始保單分紅利率未再突破3％，但大部分時間還有1~2％以上，只有在2009年3月到10月的八個月期間，即金融海嘯之後，保單分紅利率降到0.86％，創當時史上新低，但當年11月即彈回1％以上。

這次是去年3月新冠肺炎造成全球大降息，保單分紅利率亦在4月反應台灣央行降息的情況，從1.08％直接降為0.81％，到5月已維持14個月低於1％，央行預計6月17日才有理監事會，即便有調整利率，保單分紅亦是7月反應，因此確定會有長達15個月低於1％，創史上最長低利率。

市場利率創新低，新台幣保單預定利率在2020年初調整後，亦創下新低，短年期儲蓄險首度出現零利率，壽險業者幾乎都設計不出有競爭力的短年期固定利率保單，去年都靠利變保單；但因為新台幣兌美元強勢升值、美元利變保單宣告利率普遍維持3％以上，新台幣保單賣相更差。

今年首季壽險新契約保費2,794億元，外幣保單就占1,642億元左右，占率近59％，代表新台幣保單僅1,152億元，創歷年同期新低，若扣掉只能以新台幣計價的健康險與傷害險後，僅千億出頭，再扣掉新台幣投資型保單首季大賣757億元，則新台幣傳統壽險（含利變保單）只有263億元左右，亦是歷史新低。

(工商 )