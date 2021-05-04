Kære allesammen. Først og fremmest vil jeg gerne sige tusind tak for alle jeres hjertevarme beskeder. Det er en... 由 Viktor Axelsen 發佈於 2021年5月3日 星期一

丹麥羽球前世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）在烏克蘭參加歐洲錦標賽期間確診新冠肺炎，第一時間待在飯店房間隔離，然而他歸心似箭，最後決定自費安排擁有醫療配備的私人救護飛機，載他回丹麥，他也透過臉書粉專跟球迷報平安。

安賽龍表示，自從兩度新冠肺炎病毒檢測呈陽性後，他就一直在飯店房間隔離，自己只有一些相當輕微的症狀，從他分享的照片看來，精神看起來也不錯，他並說：「跟團隊反覆討論自身狀況後，決定自費安排一架配備最高安全醫療設備的私人救護飛機，幫我回到丹麥。」

安賽龍搭乘救護車從飯店前往機場，直接上救護班機，抵達丹麥立刻由救護車送往哥本哈根的隔離地點，這段航程全程他都躺在IsoArk N36-7隔離艙，也有專業醫療團隊陪同，他也遵守防疫規定、配合檢查，直到自己康復才離開隔離地點。

「隨著東京奧運接近，現在的時間很寶貴，我會以安全負責的方式備戰奧運、盡快恢復並確保不留下後遺症，不讓任何人有危險。」安賽龍寫道：「我意識到我真的很幸運，全世界感染新冠肺炎的人那麼多，有許多人得不到醫療協助，真的令人心碎，我也跟大家一樣，希望這場疫情早日結束。」

(中時 )