北市一名酒店小姐娜娜（化名），日前喝醉後被一名莊姓男客帶出場，醒來已經躺在一間摩鐵床上，莊男還跪趴在她身後一直動，即使娜娜不斷哭求莊男停止，最後仍遭對方性侵得逞，事後對莊男提告性侵，北檢調查後對莊男依法起訴。

娜娜醉後遭男客霸王硬上弓一事，發生在2018年12日某日凌晨，據娜娜對檢察官陳述，莊男當天趁她酒醉失去意識，將人扶上計程車載往摩鐵，當她稍微恢復意識時，發現自己全身衣物被脫光，趴在摩鐵床上，當時全裸的莊男則跪在她身後，不斷推撞她身體，驚覺被性侵後，不斷對莊男哭求不要！不要！，但因宿醉剛醒，癱軟無力抵抗，只能哀求莊男快停止。

可是莊男卻不理娜娜的苦苦哀求，性侵得逞後才穿上衣服離開。檢察官調查時，莊男坦承確實帶娜娜到摩鐵發生性關係，但辯稱沒有違反娜娜的意願，堅稱是談好性交易價碼後的性行為。

惟檢方調閱監視器畫面後，不採信莊男說詞，依趁機性交得逞一次、強制性交得逞一次，請求法院分2罪判刑；娜娜之後申請犯罪被害補償金，獲檢方審議核准，將獲得25萬元的補償金，後續北檢再向莊男追償。

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(中時新聞網)