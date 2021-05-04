黃士修。（資料照片）

近日因為北投趙家人爭議事件，引發社會對於政黨內部人事問題的關注，有網友在臉書表示，他原本也不認同讓曾經有江湖背景的人擔任政府要職，但是稍微用新的角度思考之後，網友列舉5大理由，認為有些職務必須由曾經有江湖背景的人士擔任。核能流言終結者黃士修表示，他開始相信了。

有網友在臉書《Z9 的看板》列舉5大理由，認為有些職務必須讓曾經有江湖背景的人士擔任：

一，講義氣：台灣社會現在最欠缺的就是「信任」兩個字，三不五時各種窩裡反，昨天被下屬銃康、今天被同事出賣、明天替上司背鍋，但是江湖人士都知道，出來混就是要講義氣，不可以背叛大哥、不可以背叛兄弟，誰要是敢不講義氣，走到哪裡都別想混下去了。

二，與市井小民交流有豐富的經驗：政府官員長期被知識份子把持，和現實社會嚴重脫節，高級政務官員經常有「何不食肉糜」的爛戲碼上演。江湖人士生於民間、長於民間、取於民間、還於民間，平時在鄰里負責守望相助，還堅持落實「使用者付費」的理念。

三，做事有原則：江湖是講規矩的，只要誰犯了錯，都會為此付出嚴重代價。反觀現在政府官員每出事必升官，這種事情在江湖上是絕對不可能發生的。

四，價值觀很實際：企業化經營為主，不會去談那些虛幻的口號，只有養活底下才是王道，當然不可能去幻想一些只有在夢中才有機會出現的烏托邦。

五，發揚傳統文化：在世道低落的今天，社會早就不再關心台灣傳統文化的流失。江湖人士有極強的招募能力，讓台灣年輕人參與傳統文化活動，培養第二專長，讓台灣人的精神寄託得以香火綿延。反觀那些政府官員只有到選舉的時候才會到廟裡燒香祈福，誰在作秀、誰在做事，不是一目瞭然嗎？

核能留言終結者黃士修表示，「我開始相信你了！」

(中時新聞網)