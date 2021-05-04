漢來美食（1268）今（4）公布年第一季財報，第一季營收為10.27億元、營業毛利率45%、營業淨利率9%及稅前淨利率10％、每股盈餘2.05元，相關績效指標較去年同期皆呈現大幅成長。

展望後市，漢來美食自5月起啟動強化體質工程，除高雄漢來大飯店館內有不同餐廳將改裝或重新定位，第四季亦將在新竹開出兩家新餐廳，為下半年挹注強勢營運動能。

此外，疫情爆發亦帶動「宅食經濟」快速成長，消費者除選擇外送美食，冷凍熟食及常溫食品的需求都有顯著的增加，因此，漢來美食在2021年也致力於此類型商品的研發及通路開發，以利創造更多營收來源。

新冠疫情雖衝擊觀光產業，但也帶動大量熱錢流回國內市場，在股市持續高溫不退的情況下，台灣消費市場出現明顯的兩極化趨勢。漢來美食所屬品牌，客單價最高的「名人坊」精緻粵菜餐廳各分店，去年一整年營收均大幅成長。推測其原因，在於該品牌以獨立包廂為主，餐食精緻、服務細致，在高端消費客群無法出國消費的情況下，自然會選擇到這類型的餐廳聚會。

漢來美食今年第一季成長顯著，主要原因是去年同期疫情方興，今年整體疫情相對得控所致。

漢來美食目前正著手改裝高雄漢來大飯店內3個餐廳，其中11樓位於游泳池畔的餐廳預計將於7月下旬完成改裝並變更營業型態，將以餐酒館bistro型態設定規劃，目標客單價約在1,000-1,200元。而45樓西餐（鐵板燒及牛排館）亦將於7月初封館展開大規模改裝工作，10月初以全新面貌展現。隨著餐廳換裝、重新定位再出發，

漢來美食定調2021年是調整營運及強化研發的一年，因此，今年度的展店規劃目前僅暫定第四季在新竹開出的2家餐廳（上菜、漢來上海湯包），而養精蓄銳也是為2022年即將於台北南港開幕的南港漢來飯店做準備。

漢來美食除了重視財務績效，對ESG也相當重視，甫出爐的2020年第七屆公司治理評鑑結果，漢來美食評鑑結果名列第一級距，為所有上櫃公司前5%（上櫃公司共712家，僅36家進入第一級距），同時為上市櫃公司唯一進入第一級距之餐飲業。

(工商 )