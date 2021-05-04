創作女歌手白安，以獨有特殊唱腔廣受好評，推出許多膾炙人口的歌曲，像是《是什麼讓我遇見這樣的你》、《讓我逃離平庸的生活》，不過昨（3日）在社群平台透露遭逢喪父之痛，更心痛吐露心聲：「我們只相處了29年，還沒讓你見到我最好的時候」。

白安近來遭逢喪父之痛，她曬出父親抱著兒時她的照片，回憶起父女倆過往點滴，透露父親一直以來都很支持她，15歲時想寫歌，就買了一把吉他送她，接著想學錄demo，又買了鍵盤跟錄音卡，讓她可以在房間裡自行錄音，似乎未懷疑過她會半途而廢，白安解釋或許父親看見她，就想到曾經的自己，畢竟兩人是如此相像，相像到有一陣子是無法溝通。

爸爸一直都很支持我，15歲時我很想寫歌，他就買了一把吉他送我，後來我想學錄demo，他又幫我買了鍵盤跟錄音卡讓我在房間裡可以錄音。他從來沒有懷疑過我是否會半途而廢，又或著看著我，他也想到曾經的自己。我們是如此的相像，相像到有那麼一陣子，我們... 由白安ANN 發佈於 2021年5月2日 星期日

白安回憶起過去一個月，只要時間允許都會到醫院和父親聊天，看到父親聊起當時抱著呱呱墜地的她，所散發出來的喜悅心情，就會忍不住流下眼淚，也感覺得到父親真的很想留在家人身邊，無奈最後仍撒手人寰，對此，白安悲痛吐露內心話：「爸爸我好愛你，雖然還是覺得遺憾，我們只相處了29年，還沒讓你見到我最好的時候。還有好多事情，還來不及讓你看到，跟你分享」。

不過她也請父親千萬不要擔心，自己跟媽媽和妹妹3人都會把自己照顧好，接著不捨表示：「我真的真的很愛你，我已經很想你了」，網友也紛紛留言為她打氣：「爸爸在妳心中永遠不會與妳分開，下輩子會以另一種方式回來跟妳當家人」、「快樂生活並把自己照顧好，爸爸會非常安慰跟開心」、「從29年前爸爸抱在手上的時候，就已經是最好的妳了」。

(中時新聞網)