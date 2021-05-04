國發會今公布「110至112年重點產業人才供需調查及推估報告」出爐；國發會副主委施克和表示，這次調查了21項重點產業，保險業、智慧機械、旅宿業新增需求人數最多，但若推估未來「急迫性」最大的職務類別，則依序為人工智慧應用服務、離岸風力發電、半導體IC設計人才。

施克和分析，由於產業所需人力規模不一，這次產業人才供需做推估時，另以新增需求人數占產業就業人數的比例，來評估未來人才需求的「急迫性」，推估人工智慧應用服務、離岸風力發電、IC設計等工作，對人才需求名列迫切的前3名，占比分別為13.9％、13.7％以及11.7％，數字佔比愈大，代表該產業缺這類人才的「急迫性」愈高。

施克和解讀，產業對專業人才的急迫性，與應屆畢業生供給數量不足、在職人員技能不符合就業市場所需有關，這兩大主因，牽涉教育體系供才量能以及在職教育等問題。

這次調查的21項重點產業中，平均每年新增需求人數以保險業1.4萬人最多，其次為智慧機械產業0.9萬人、旅宿業0.7萬人。

報告指出，21項重點產業所需人才職業項目共118項，其中，數位發展相關職類占比超過一半，意味數位人才需求強勁，其中，「研發」職類占16.9％最高，「軟體」占10.2％次之，其他依序為「工程」占9.3％、「資訊」占9.3％、「系統」占5.9％等。

調查也同時調查業者，反映所需人才欠缺原因中，以「應屆畢業生供給數量不足」占總原因比率26.3％最多，其次為「在職人員技能或素質不符」占26.0％，「在職人員易被挖角，流動率過高」占16.1％再次之。

(中時 )