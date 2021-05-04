曾上過表特版的香港「籃球女神」方泳琳，因外型神似陳妍希，有「籃球界陳妍希」稱號，近日她在社群分享坐遊艇出海美照，辣穿比基尼的她，身材相當惹火，讓網友看了都暴動。

方泳琳PO文透露今年第一次坐遊艇出海，並附上辣穿比基尼美照，只見上圍僅用兩條線支撐，讓渾圓美胸快溢出，下身丁字小褲褲，讓神秘地帶若隱若現，大片白皙春光外洩，讓粉絲大飽眼福。

方泳琳辣曬比基尼好身材。(圖／翻攝自IG)

而方泳琳也笑虧「肥肥地幾好(肥肥地挺好)」，不過網友卻認為她稍微有肉的身材才是王道，大讚「身材一流吸睛」、「辣爆了」、「深藏不露」。方泳琳熱愛打籃球，據悉，她一開始會接觸籃球，只是想增高，後來卻愛上這項運動。

外型甜美、形象健康的方泳琳，受到廣告商青睞，拍了不少廣告，也參與電視劇、電影演出，而她除了演藝工作外，也和多位明星組成「HERO Basketball Team」，擔任得分後衛，身兼藝人及籃球運動員。

方泳琳曾被網以「晴子真人版」為題，PO上表特版爆紅，因為被指神似陳妍希，因此有「籃球界陳妍希」稱號。

(中時新聞網)